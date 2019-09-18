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基隆市開啟防空洞 邀民眾一起看電影

最新更新：2019/09/18 18:41
基隆市文化局21、22日將打開西岸第5、6號防空洞，舉辦「防空洞電影院」，期盼藉由活動開啟大家對防空洞空間活化的想像，歡迎民眾踴躍參加。（基隆市文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年9月18日
基隆市文化局21、22日將打開西岸第5、6號防空洞，舉辦「防空洞電影院」，期盼藉由活動開啟大家對防空洞空間活化的想像，歡迎民眾踴躍參加。（基隆市文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年9月18日

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）基隆市文化局將於21日和22日打開西岸第5、6號防空洞，舉辦「防空洞電影院」，期盼藉由活動開啟大家對防空洞空間活化的想像，歡迎民眾踴躍報名參加。

基隆市文化局今年「聽時光說古蹟」市集活動結合「全國古蹟日」，21日和22日將在西岸仙洞巖廣場熱鬧舉行，除有嶄新設計的西岸行程外，更將重現過往販售冰涼彈珠汽水與剉冰的仙洞納涼屋。

文化局指出，活動兩天不僅安排仙洞市集、基隆知識王和導覽活動，並在西岸第5、6號防空洞舉辦「防空洞電影院」，每日安排2場次，預計每場次人數40名，電影播放時間分別為下午1時30分及下午4時，播放影片為「敦克爾克大行動」及「來自硫磺島的信」。

文化局表示，活動兩天民眾可在基隆循環站搭乘古蹟日免費接駁車於「西岸防空洞」下車，或搭乘基隆市公車301、302、304號在「16號碼頭」。此外，只要完成防空洞電影院線上報名並到現場全程參與活動的民眾，就可獲贈頭燈及工程帽，歡迎民眾踴躍參加。（編輯：李錫璋）1080918

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