全身乾癬紅腫難求職 熱心公司助病友重返職場

（中央社記者陳偉婷台北21日電）小言因乾癬，皮膚紅腫、脫屑、幾乎全身7到8成都有狀況，與人互動常受議論，工作時也常被質疑「身體不乾淨」。但有熱心公司提供工作機會，助她重拾自信，終於展開新生活。

沒有人願意生病，尤其慢性、需長期治療的疾病，除了生理功能可能受限，也可能因外觀改變，讓人際、求職、校園生活等受到影響，更可能讓家人一起受苦。尤其求職不順，讓患者生活根基不穩，也會陷入惡性循環。

藥廠台灣諾華觀察到病友困境，近年發起「感病身受」計畫，由員工所組成的專案委員會，同理病友需求，發起病友活動日、故事工作坊、重返職場計畫等。

小言（化名）是諾華重返職場計畫的受惠病友之一，她在青少女時期乾癬病發，嚴重時全身皮膚7到8成都有狀況，紅腫、脫屑、斑塊，癢到受不了，甚至起床時床鋪血跡斑斑，嚴重影響生活品質。

更糟的是，小言的求學、工作都因疾病嚴重受限，長期只能穿長袖遮掩，職場的客戶也曾經質疑：「皮膚這樣糟糕，為什麼不能保持乾淨」，影響小言的自信心，甚至不敢工作。直到參加重返職場計畫訓練，讓她有機會了解大公司行政運作、與其他部門溝通，也開啟她職涯的選擇。

經過半年的短期培養，小言重拾自信，了解職場的基本職能，後來順利在服務業找到新工作，且個性也變得更為開朗、活潑。另外還有2名紅斑性狼瘡患者，也循同樣模式，找到人生新方向。

因長期投入社會責任與永續經營，台灣諾華今年再度獲得「天下CSR企業公民獎」。公共事務處長羅文琪說，讓病友在公司短期工作不只是協助他們解除生活的困境，也讓員工能實際了解病友需求，能換位思考、彼此互助。（編輯：張芷瑄）1080921