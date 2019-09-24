部醫攜手台糖農會推住宿長照 4年內增1600床

（中央社記者張茗喧台北24日電）為解決住宿式長照機構分布不均，衛福部祭出50億推公共化長照住宿機構，今天公布首波名單，預計民國112年前可提供1600床位，台糖、農會、海巡署都提供土地、建物為長照助攻。

長照2.0上路後，蔡英文總統宣示將加速建立平價的機構式照顧體系，衛生福利部宣布祭出50億元獎勵措施，鎖定全台88個資源不足鄉鎮，4年內建立起50個公共化長照住宿機構。

衛福部今天舉辦記者會宣布首波14案審核結果，其中11案由衛福部立醫院負責，包括包括部立台東、花蓮、玉里、嘉義、朴子、豐原、彰化、桃園、新營、台南、胸腔病等，另有3案由地方政府或榮總體系負責，進行規劃及執行，預計將斥資新台幣20億元，2023年前將可提供1600多床。

長照司長祝健芳表示，以65歲以上長輩失能率約12.7%計算，全台約有79萬名失能人口，其中有近20%、約16萬人有使用長照機構需求。

根據衛福部統計，目前全台不分公、私立的老人福利機構及護理之家等長照機構，共可提供約10萬床，不過仍有約6萬床缺口，更因地理位置不均、費用昂貴等原因，平均占床率僅85%。

祝健芳說，這次公布的14個申請案當中，主要由部立醫院擔任領頭羊，並結合公有閒置土地、建物進行活化，包括台糖5案、海巡署1案、農會1案，其中彰化縣埔鹽鄉農會大樓出借給彰化醫院，修繕後預計可開設120個床位。

祝健芳指出，目前長照住宿機構每月費用約3至5萬元，未來將參考市場價格定價，並將每房控制在4人以內，既不會過於擁擠，又能保有家庭的溫馨氣氛。

更重要的是，未來這些機構進駐偏鄉，偏鄉居民不再需要把老人家送到遙遠的都市，不僅老人能獲得完善照顧，兒女也能經常就近探視。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，部立醫院建置的長照機構距離約在30公里以內，部立醫院會把這些長照機構員工當成醫院員工招募，可望解決偏鄉招募不足問題。

祝健芳表示，下一波審核名單預計9月底前公布，目前預估公共化長照住宿機構總預算約50億元，明年經費若不足，將視長照基金情形研議加碼。（編輯：林沂鋒）1080924