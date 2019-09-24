環團水質評比高雄墊底 籲政府檢討水源區管理

（中央社記者王揚宇台北24日電）台灣水資源保育聯盟今天公布水質評比結果，在原水及清水水質部分，新北市均為第1名、高雄市墊底，希望政府應全面檢討水源區管理策略。

台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供的自來水水質資料，今天偕同彰化縣綠色資源人文關懷協會在立法院召開記者會，並發布新聞稿，公布民國107年1月起至108年7月的各縣市自來水水質評比，期盼藉由統計數據，提醒政府將污染產業轉型、水源區應訂定管理法規等。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，根據各縣市自來水水質檢測結果，以導電度、總硬度及總溶解固體量這3項作為評比項目，在清水水質部分，前3名為新北市、宜蘭縣、台北市，敬陪末座的是高雄市；在原水水質部分，前3名為新北市、台北市、桃園市，高雄市為最後一名。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華認為，高雄旗山、彰化、雲林等多處淨水廠抽取地下水，飲用水質差，也疑與中鋼廢爐渣、垃圾掩埋場滲出水、工廠廢水污染地下水有關，環保署及地方環保局應善盡水源區管理責任，政府也應全面檢討水源區管理策略。

彰化縣綠色資源人文關懷協會理事長吳麗慧質疑，根據自來水公司資料，彰化縣、雲林縣自來水水質都不好，而且彰化各淨水廠水質不佳，這與工廠不當排放廢水或把廢水打入地下有關，政府若一再放任農地違法工廠興建與合法化，彰化、雲林等地的地下水污染將更嚴重。（編輯：郭萍英）1080924