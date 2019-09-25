一碗下肚鹽分近破表 牛肉麵麻油雞麵線上榜

（中央社記者張茗喧台北25日電）美食暗藏嚇人高鹽分，三總營養團隊檢驗外食族常吃的15種餐點，發現民眾愛吃的牛肉麵、麻油雞麵線鹽分都超過每日建議量9成，建議民眾少喝湯、醬料減半，可減少28%鹽分攝取。

三軍總醫院今天舉辦記者會宣導減鹽飲食重要性，三總營養部主任戰臨茜表示，「鈉」是人體中必需的礦物質，可調節體液平衡、神經傳導、肌肉收縮與放鬆等，而鹽巴是飲食中最常見的含鈉調味品，醬油、番茄醬、豆瓣醬、味噌等都暗藏大量鹽分，吃太多當心鹽分破表。

根據衛生福利部建議，成人每日鈉攝取量不應超過2400毫克，相當於6公克的食鹽，但衛福部相關調查卻發現，7歲以上族群、不分男女，每日鈉攝取就高達2400毫克。成人方面，19至30歲女性每日平均攝取3360毫克鈉，31歲至44歲男性攝取量更高達4480毫克，高居成人族群之冠。

近年許多研究都顯示，攝取過多的鈉可能增加罹患高血壓、中風、冠狀動脈心臟病風險，但時下年輕人外食頻率高，對血壓認知也不足，恐將自己暴露在風險當中。

為了解外食鹽分究竟有多高，三總營養師實地訪查店家，利用鹽度計估算15種常見餐點的含鹽量，並將鹽量分成4級，分別是「鹽質爆表」，即含鹽量超過每日建議量9成以上，「高鹽質」的含鹽量約每日建議量的6至9成，「中鹽質」約3至6成，「低鹽質」則是低於3成。

調查結果發現，許多民眾愛吃的牛肉麵、麻油雞麵線、咖哩烏龍麵、酸菜鴨肉麵都是「鹽質爆表」等級，一份下肚恐吞下超過5.4克食鹽。台灣平民美食大腸麵線、甜不辣及西式的茄汁義大利麵則屬於「高鹽質」等級，一份恐吃下3.6至5.4克食鹽。

「中鹽質」方面，包括黑胡椒鐵板麵、鮮肉蒸餃、鹹豆漿、炸醬麵，每份約含1.8至3.6克食鹽；而菜包、玉米濃湯、原味蛋餅、蔥花麵包等則屬於「低鹽質」食物，每份鹽量不到1.8克。

想享受美食又不想吃下過多鹽分，戰臨茜分享4大減鹽妙招，最簡單的方式就是醬料減半、少喝湯，平均可減少28%鹽分攝取；第2招是多選擇天然香料如蔥、薑、蒜、九層塔製作的料理，少用番茄醬、豆瓣醬等醬料。

減鹽第3招是少吃加工及醃漬食品，戰臨茜解釋，火鍋料由於質地、保存考量，會加入許多食鹽，含鹽量恐比天然食材高出4至6倍；第4招則是多留意食品包裝上的營養標示，避免把高鹽分食物吃下肚。（編輯：張雅淨）1080925