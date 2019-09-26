陸生攻擊港生 陸委會：屬教育事件若再犯將嚴辦

（中央社記者繆宗翰台北26日電）陸生攻擊「反送中」港生的事件近期頻傳，陸委會副主委陳明祺今天強調，相關案例仍屬教育事件，但「如果再有類似的事件，政府絕不寬貸，將會依法嚴辦」。

香港反送中持續延燒，台灣包含世新、文化、義守、東吳等大學校園內，陸續傳香港學生因為在校園內聲援反送中，而受到部分中國學生暴力攻擊。

大陸委員會今天舉行例行記者會，陳明祺在回答相關提問時表示，對於任何語言或肢體的暴力霸凌行為，政府的立場是絕對零容忍。「如果再有類似的事件，政府絕不寬貸，將會依法嚴辦」。

他強調，相關大學已針對事件公開說明，教育部也對外說明，學校應該要確保學生言論表達自由，並就相關衝突的事件，積極介入輔導強化校園安全巡查，依據校規維持良好的教學環境。

陳明祺表示，將會同教育部持續關注事件後續處理情形，也呼籲學生間有不同意見，應相互尊重與包容，不應以暴力行為來處理彼此意見的歧異。

他也提到，台灣是一個民主自由與法治的社會，人人都享有言論自由，校園更是學習的場域，雖然學生們來自不同社會體制與環境，但希望都能在台灣自由民主與多元開放的校園中，學習尊重他人的不同意見，以同理心了解對方的立場，用真誠的對話取代惡言相向，用文明理性的態度面對差異。

港府修訂逃犯條例的起因，源於香港男子陳同佳去年2月在台殺害同行女友。他逃回香港後，僅以洗錢罪，被香港法院判決29個月的徒刑。

據港媒報導，一般而言，在囚期間行為良好可獲扣除1/3刑期，因此預料陳同佳最快可於10月中旬刑滿出獄。

陳明祺今天則表示，截至目前沒有收到港方將當事人遣送來台受審的請求。政府對於此案立場不變，只要能夠彰顯司法正義、保障人權的建議，希望港府都能夠認真的考慮採納。（編輯：林克倫）1080926