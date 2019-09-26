校園連儂牆遭破壞 林飛帆：北京勿壓迫在台中生

（中央社記者溫貴香台北26日電）文化等多所大學校園發生連儂牆事件，民進黨副秘書長林飛帆今天正告北京當局不要壓迫台灣校園內的學生自由，也呼籲各界充分理解台灣是一個自由民主、保障言論自由的社會，應該互相尊重不同意見。

台灣公民陣線執行委員、經濟民主連合召集人賴中強與台灣青年民主協會代表吳奕柔上午到民進黨親送9月29日「撐港挺台、反極權」大遊行邀請函，由黨主席卓榮泰親自接見。

民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆隨後共同召開記者會對外說明，記者會中播放民進黨所製播「撐港挺台反極權」的影片，透過不同行業的港人獻聲呼籲不要相信一國兩制。

香港反送中持續延燒，許多民眾在「連儂牆」留言聲援，台灣不少大學校園也有連儂牆。文化大學連儂牆在24日晚上遭親共學生撕毀連儂牆，親共學生將一名香港女生從高處推落，雙方爆發衝突；東吳、義守等大學也傳出類似事件。

林飛帆呼籲，台灣是一個民主國家，保障言論自由，希望大家能夠互相尊重，同一時間，他要正告北京政府，不要動用或施壓給在台灣的中國學生，用某種形式上的壓力逼迫學生做出這些事情。

林飛帆表示，過去一段時間在台灣的中國學生或多或少感受到中國壓力，包括在台灣念過書的學生曾在暑假回到中國後，被邀請與不同保防單位或國安等單位「喝茶」。

他說，這次中國學生部分活動，有的自願、有的不是出於自願，他不樂見這種狀況，希望大家都能充分理解台灣是一個自由民主、保障言論自由的社會，各種不同的意見應該用互相尊重的方式來表達。

林飛帆表示，部分政黨在黨綱甚至黨章中都還有「九二共識」或是一個中國，但「九二共識」已經很清楚被中國國家主席習近平定義為一國兩制，民進黨昨天中常會通過的決議文，即將送到全代會通過，將拒絕一國兩制納入決議文，形同黨綱，作為民進黨正式立場。（編輯：楊凱翔）1080926