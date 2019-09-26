在台陸生反送中港生衝突 蔡總統：絕不容許姑息暴力

多所大學校園傳出連儂牆衝突事件，總統蔡英文26日表示，台灣是民主國家，不是極權的地盤，不會接受用暴力的方式，對待不同意見的人。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北26日電）多所大學校園傳出連儂牆衝突事件，總統蔡英文今天表示，台灣是民主的國家，不是極權的地盤，在這裡包容不同的意見，但絕對不會接受用暴力的方式，對待不同意見的人。

蔡總統下午在臉書發文表示，不管在校園裡還是校園外，任何暴力行為，無論施暴者是什麼身份，都不會容許、更不會姑息。

她強調，現在政府正全面了解事情的狀況，也要求主管機關，一定要積極處理，這樣的事情不能再發生。

香港反送中持續延燒，許多民眾在「連儂牆」留言聲援，台灣不少大學校園也有連儂牆，但包含世新、文化、義守、東吳等大學校園內，陸續傳出在台學生聲援反送中衝突事件。教育部長潘文忠9月25日表示，不容許因意見不同而產生霸凌或暴力，將請學校積極介入輔導。

總統表示，近來陸續傳出，來台的香港學生因為在大學校園內聲援反送中，而受到部分中國學生的暴力攻擊。

總統說，台灣是民主的國家，不是極權的地盤，在這裡可包容不同的意見，但絕對不會接受用暴力的方式，對待不同意見的人。（編輯：黃國倫）1080926

在台陸生反送中港生衝突 蔡總統：全面了解狀況

（中央社記者陳至中、吳睿騏台北26日電）總統蔡英文今天談及在台陸生與反送中港生衝突事件時說，政府正全面了解相關狀況。台灣是民主國家，包容不同意見，但不能接受暴力，相信主管機關會依這原則積極處理。

蔡總統上午出席世界台灣商會聯合總會第25屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮後，針對部分在台港生因聲援反送中而遭到陸生攻擊的狀況，接受媒體聯訪時做上述表示。

香港反送中持續延燒，台灣的義守大學、文化大學、世新大學接連傳出陸生與港生衝突，教育部將於近日正式發函各大專，要求積極介入輔導，全力保障學生表達意見的自由與權利。

教育部長潘文忠昨天在部務會報上強調，台灣是崇尚民主自由跟法治的社會，不容許因意見不同而產生霸凌或暴力。教育部將責成各大學加強教育，促成不同群體間的互動理解，同時強化校園環境安全，確保學生能安心就學。

高教司長朱俊彰今天接受中央社記者電訪表示，已於19日、25日兩度透過新聞稿、校安中心，以及與各大專校長的聯繫群組等管道，提醒各校注意保障學生表達意見的自由與權利。

朱俊彰以最近發生的文化大學衝突事件為例，昨天一早得知消息，便要求校方派專人輔導，並特別叮嚀，學生如果要報警、提告，必須尊重當事人的意願。為了提供更充足的意見表達環境，校方也同意設置連儂牆。

民團將於29日發起「撐港反極權，929台港大遊行」，校園內的港生、陸生衝突，恐怕會越演越烈。朱俊彰表示，將於近日正式發公文各大專，重申事前、事後的處理原則。

朱俊彰表示，大專應加強教育，促進不同群體間的互動理解和彼此尊重，提醒學生在民主、法治的環境下，要如何表達意見、理性對話和思辨。同時要求各校強化校園內的巡察，確保學生安心就學。

如果有發生衝突或騷擾狀況，朱俊彰說，校方應及時介入輔導，提供關懷與協助，並尊重當事學生報警、提告等救濟手段。如果有違反校規，也必須儘速秉公處置，不能有差別待遇。（編輯：張芷瑄）1080926