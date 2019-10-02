新建后里醫院與長照機構 陳其邁：中央全額負擔

（中央社記者趙麗妍台中2日電）立委洪慈庸爭取台中市后里區設立醫院，經衛福部綜合評估，行政院副院長陳其邁今天前往現地視察，並宣布新建后里醫院與長照機構，經費中央全額負擔。

陳其邁今天下午訪視台中市后里地區增設醫院及住宿型長照機構規劃，由衛福部簡報說明相關規劃，洪慈庸陪同出席。

洪慈庸表示，后里近年來觀光發展，中科園區與多家大型企業近年陸續進駐，地方流動人口與日俱增，但后里未設有醫院，緊急醫療應變與救護處理能力有限，鄉親需跨區就醫。

洪慈庸指出，后里醫院及長照機構已成功爭取中央經費支持，選址預定地將待後續進行都市計劃和土地變更等相關程序，提供后里人最好的服務。

陳其邁表示，現在很欠缺綜合型與住宿型的長照機構，最大的問題是土地問題，有些土地的取得很困難，盤點全台灣有機會或適合能夠做為住宿型的長照機構，總共整理11個地方。

陳其邁指出，這11個地方，除必須考量整個醫療資源跟長照資源的分配，最重要的是民眾的需求。跟台糖協商找到適合的地方，可以照顧北台中跟苗栗一些醫療資源跟長照資源不足的地方。

台中市議員王朝坤說，地方期盼設立醫院10多年，以前地方發生嚴重車禍，擔心跨區送醫恐延誤就醫，感謝中央支持，實現讓后里有醫院。

衛福部表示，未來醫院將規劃地上三層、地下一層，包括各式病房共計251床，經費預計新台幣9億5000萬元（含醫療設備）由中央全額負擔。預計109年完成醫院新建計畫核定、土地取得、預算編列，110年至114年進行土地變更、設計施工，115年可正式營運。（編輯：謝雅竹）1081002