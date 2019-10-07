高鐵南延554億左營案 主計長：財政可負擔

（中央社記者潘姿羽台北7日電）高鐵南延案目前以左營方案為優先，所需經費約新台幣554億元，主計總處主計長朱澤民今天表示，尚在財政可以承擔的範圍內，高鐵公司董事長江耀宗則表示，營運收入可cover營運成本，應該不會虧。

立法院財政委員會今天邀請主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委陳美伶、交通部次長黃玉霖、台灣高速鐵路股份有限公司董事長江耀宗就「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部報告，左營方案的總工程經費經評估為新台幣554億元（不含車輛購置經費），以30年營運期評估，營運益本比約為0.961，財務自償率約為負2.1%。

許多立委質疑高鐵南延案的財政問題，朱澤民說明，如果554億元分成10年，1年約50億元，僅占歲出總額2兆元的0.25%，以109年公共建設預算4670億元而言，約占1.07%，顯見高鐵南延案尚在財政可以承擔的範圍內。

黃玉霖補充，在委託經營的前提之下，不計入折舊成本，將來高鐵南延到屏東站的營運收入是大於營運成本。

國民黨立委曾銘宗詢問，未來高鐵南延的營運方案要如何訂定，江耀宗表示，目前尚未定案，要看運量、班次怎麼搭配，需要多少營運人力，精算過後才能確定。

江耀宗進一步指出，以高鐵新增3站苗栗、彰化與雲林站為例，雖然運量不大，但營運收入可以cover成本，從新增3站的經驗來看，對於高鐵南延的左營方案「我認為不會虧」。

曾銘宗接著詢問，預估高雄到屏東的票價是多少，江耀宗回應，依票價基本公式初步試算，距離17.5公里，1公里約4餘元，應該會落在60至70元。

而高鐵南延案完成後，黃玉霖表示，依照營運時速規劃，從左營到屏東的行車時間會少於20分鐘，現在台鐵至少要30分鐘以上，換言之，高鐵至少會比台鐵快10分鐘，不過還是要依班次而定。

交通部重申立場，儘管財務效益略有不足，但考量本路段為「西部高鐵、東部快鐵、環島高快速鐵路網」必要的連結，這個案子不宜以個別路段效益來看，而是從國土規劃及長期發展的角度衡量。（編輯：楊凱翔）1081007