北捷擬取消8折優惠 分級距優惠是方向

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市政府擬取消搭捷運電子票證8折優惠措施。北捷總經理顏邦傑今天說，採分級距優惠是方向，即搭愈多、回饋愈多，但仍在精算還未定案。

台北市議會交通委員會召開會議，要求交通局、台北捷運公司針對捷運8折優惠調整等案進行專案報告。交通局長陳學台、顏邦傑等人列席答詢。

中國國民黨籍議員戴錫欽、徐弘庭質詢時問優惠級距是否出爐，並舉例，若民眾每月僅搭10次以下，是否會被取消相關優惠。議員認為北市府若取消搭捷運8折優惠，要評估、考量是否影響或改變民眾搭乘習慣。

議員王欣儀也要求北捷應說明調整取消電子票證8折優惠的原因；議員提及市府規劃取消8折優惠是要補足1280元定期票造成缺口。

顏邦傑答詢時說，優惠級距仍在試算，會依據搭乘次數多寡換算折扣費用，而議員提及搭乘10次以下會被取消優惠的機率很高，但仍需進一步研議。

顏邦傑會後受訪時強調方案尚未明訂，他說，方向採分級距優惠，會考量議員建議方案，且提出每月搭40次是舉例，是考慮不影響通勤、通學旅客的權益。

顏邦傑報告時提到，擬取消電子票證8折優惠，在現行票價結構、公共運輸定期票、轉乘優惠、身分優惠都維持不變，每月搭乘次數多寡也會有不同折扣優惠，且每月搭超過40次有更多優惠，而調整方案今年底前會送交市府，市府核定後才公布實施。

北捷統計，今年1月到9月的日平均運量，每天約212.2萬人次搭乘，新制部分，會依旅客搭乘次數提供公平合理優惠，折扣數包含從沒優惠到7折都有，目前未定案，新制預估年營收可增加2%到3%，約新台幣3億元。

北捷指出，悠遊卡上線初期，配合市府「一票到底」政策，自民國91年9月間起，全面提供悠遊卡票價8折優惠。104年起配合交通部多卡通政策，開放其他電子票證在捷運系統使用後，讓所有電子票證搭捷運都有8折優惠。（編輯：李亨山）1081008