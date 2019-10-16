彰化馬拉松嘉年華 王惠美打造健康長壽縣

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化縣政府串聯多項馬拉松賽事，舉辦彰化縣馬拉松嘉年華活動，彰化縣長王惠美致詞時說，馬拉松嘉年華共有7場賽事，每場都具有地方特色，也期盼藉活動打造彰化成為長壽縣。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦「2019彰化縣馬拉松嘉年華」活動記者會，彰化縣長王惠美親自出席，活動也邀請到外景節目主持人段慧琳擔任代言人，記者會上也播放挪威三鐵選手艾登的影片，艾登在影片中也向大家推薦彰化馬拉松嘉年華活動。

王惠美致詞時說，彰化馬拉松嘉年華活動共有7場馬拉松賽事，每場賽事都具有地方特色，且至少有4萬名跑者參加，對於地方產業等都有很大的幫助，也希望藉由活動將彰化打造成為健康長壽縣，透過運動進行城市行銷。

王惠美表示，這次活動特別邀請戴上順澤宮冠軍帽奪冠的挪威三鐵選手艾登，為嘉年華活動中的田中馬拉松領跑，也會到順澤宮還願，相信有艾登的參與，會讓彰化馬拉松嘉年華更有活力，歡迎鄉親們一起共襄盛舉。

彰化馬拉松嘉年華活動共有7場賽事，包括結合襪子產業的社頭織足盃、由在地社團發生舉辦的員林獅子盃、和二水跑水節合辦的二水跑水馬拉松以及大家耳熟能詳的田中馬拉松活動等賽事，而最後1場12月8日的二林伯立歐公益路跑，二林鎮公所也已經邀請來自日本的蕎麥達人，來二林鎮交流，發揚蕎麥文化。（編輯：林沂鋒）1081016