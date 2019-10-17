墾丁業者要陸客 屏縣府：國旅才是主要客源

國民黨總統提名人韓國瑜在屏東恆春鎮與觀光業座談，有業者疾呼要「陸客回來」。屏東縣政回應，國內遊客占墾丁民宿客源7成。圖為2018年3月墾丁路上的民宿。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）國民黨總統提名人韓國瑜昨天在屏東恆春鎮與觀光業座談，有業者疾呼要「陸客回來」。屏東縣政府交通旅遊處長黃國維說，國內遊客占墾丁民宿客源7成，是恆春半島主要客源。

韓國瑜昨天與恆春半島近10家旅宿業者及從高雄南下的20多家業者在恆春座談，部分恆春觀光業者期盼韓國瑜如當選，能夠協助解決快速道路到楓港、恆春鐵路支線、恆春機場活化、偏鄉急重症醫療設備改善等訴求，還有民宿業者疾呼「我們要陸客，還我們陸客」。

黃國維表示，業者所提的快速道路到楓港、恆春鐵路支線、恆春機場活化、偏鄉急重症醫療設備改善，縣府與中央都已經在評估或已經進行，其中快速道路到楓港，公路總局正在做的「屏南交通改善評估」方案，已在期末階段，恆春鐵路支線已完成可行性評估，報行政院核定中。

至於業者高喊要陸客來，黃國維說，恆春半島一直以來的主要客源是國內遊客占7成，國際遊客占3成，這幾年真正重傷墾丁的是國旅，一方面因為出國旅遊成了風氣，一方面因國內旅遊品質下降，如前年的墾丁滷味等風波讓墾丁一下子變得冷冷清清，才是傷到墾丁觀光的筋骨。

黃國維說，不是說陸客客源不重要，但做生意本來就不能把雞蛋放在同一個籃子，風險高。這幾年每到選舉都有「陸客不來」問題，所以縣府和觀光局這幾年也一直在開發國際客源，歐美、日本、韓國和東南亞的旅客這幾年都增加。

黃國維說，開發國際遊客都是要3、4年，不是短時間可達成，縣府和觀光局這幾年一直在努力。

根據財政部統計，屏東縣合法民宿的營業家數及銷售總額近年都呈現成長，2013年屏東縣合法民宿的營業家數為192家，當時的銷售總額為新台幣2.33億元，至2018年底營業家數成長至536家，銷售總額成長至6.45億元。

黃國維說，民宿營業家數和營業總額都在成長，主要是需求量大，供給量也增加。（編輯：唐聲揚）1081017