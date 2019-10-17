呼吸中止症9成患者未確診 心肌梗塞風險暴增

（中央社記者張茗喧台北17日電）別再認為打鼾沒什麼大不了，當心睡眠呼吸中止症找上身。醫師表示，全台睡眠呼吸中止症恐有超過80萬人，但僅有1成確診，這類患者若未治療，心肌梗塞風險將比常人高出5倍。

台灣睡眠醫學學會今天舉辦記者會宣導睡眠呼吸中止症重要性，長庚醫院睡眠中心主任莊立邦表示，根據健保署統計，全台睡眠呼吸中止症診斷盛行率僅有0.49%，但根據過去研究推估，全台呼吸中止症患者恐有超過80萬人，目前僅有約1成確診，顯示台灣民眾對於此疾病的病識感有待加強。

很多人認為睡覺打鼾理所當然，卻不知道打鼾是睡眠呼吸中止症最常見的症狀之一。莊立邦說，根據過去調查，全台有超過60%男性、40%女性有打鼾問題，其中男性每100人就有3人、女性有2人有睡眠呼吸中止症。

基隆長庚耳鼻喉科主治醫師李宜展表示，阻塞型睡眠呼吸中止症若未治療，將增加心臟血管疾病風險，腦中風將比常人高出1.6倍、高血壓2.9倍、心肌梗塞5倍。

然而，過去調查卻顯示，有多達62.2%民眾知道打鼾和睡眠呼吸中止症有高度相關，但會打鼾的民眾僅有11.2%就醫檢查，就醫檢查者當中有72%覺得不嚴重而選擇不治療。

睡眠呼吸中止症不只會增加心血管疾病風險，也有公共安全疑慮，莊立邦指出，過去曾遇過一名公車司機在停紅綠燈時突然睡著，也曾有同事開車開到一半睡著，迎面撞上收費站，相當危險。

莊立邦強調，睡覺打鼾的原因相當多元，像是因為睡姿、季節性過敏、服用酒精、使用鎮定藥物等都可能造成暫時性的打鼾，體重過重、脖圍過長以及下巴和鼻子的形狀構造等則是睡眠呼吸中止症重要危險因子。

莊立邦提醒，睡眠呼吸中止症並非老年人專利，只要自己或家人有夜間打鼾、夜尿超過2次、睡覺時經常鼻塞，甚至睡覺時會聽到自己打鼾的聲音，而且白日注意力不集中、頭痛、嗜睡等，就應進行睡眠檢測，治療方式相當多元，包括手術、止鼾牙套、正壓呼吸器等都可治療睡眠呼吸中止症。（編輯：吳協昌）1081017