文面國寶林智妹 盛裝族服高歌迎賓

（中央社記者黃旭昇新北18日電）全台碩果僅存的賽德克族文面長者林智妹，今天高唱4首傳統歌謠，盛裝有70年歷史、自己編織的賽德克族服，歡迎新北市府官員、中和區長賴俊達等人探視。

苗栗縣泰雅族文面國寶柯菊蘭今年9月病逝後，全台文面耆老只剩賽德克族林智妹，她的族名為一百撒韻（Ipay Sayung），原鄉是花蓮縣卓溪鄉立山村（陶塞Tausa部落），也是文面傳統無形文化資產保存者。

林智妹5歲時，於額頭紋圖騰，15歲時將圖騰紋於臉頰左右側。日治時期被強迫將其額頭紋去除，但今依稀可看出所留下痕跡。

林智妹現與女兒一起居住在中和區，日前因跌倒住院，賴俊達與副區長周慶珍、市府原住民行政局長羅美菁多次前往衛福部雙和醫院關心治療狀況。

賴俊達晚間接受記者訪問時表示，今天陪同民政局長柯慶忠、原民局長羅美菁探視國寶阿嬤，並代表市長侯友宜致贈象徵長壽的白鶴匾額、補品、禮金，讓國寶阿嬤購買生活所需。

賴俊達表示，林智妹康復後心情相當好，今天特地穿著一身紅黑橫紋相間的族服，戴著頭飾坐輪椅歡迎大家。林智妹說，衣服是30歲時親手編織，至今有70年歷史。

看到許多貴賓到家裡探視，林智妹還主動唱了4首傳統歌謠，甚至改編加上漢語的歡迎詞，聲音洪亮讓氣氛嗨到最高點。

周慶珍表示，97歲的林智妹由於晚報戶口，實際年齡超過100歲。女兒林朝花因自己健康因素，照顧高齡的林智妹顯得吃力。區公所已協調雙和醫院評估巴氏量表，作為申請看護的依據。

羅美菁表示，中央政府有「文面傳統知識保存專案計畫」，給予文化保存與生活照顧，包括居家照顧與喘息服務等，在資源不重複下，市府會結合花蓮縣政府的專案計畫攜手照顧「國寶級阿嬤」的生活。（編輯：方沛清）1081018