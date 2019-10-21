更多編輯台推薦新聞：
世上最古老珍珠出土 證實新石器人類已有交易
國際

世上最古老珍珠出土 證實新石器人類已有交易

澳州報業頭版仿機密文件 齊聲抗議新聞自由受限
國際

澳州報業頭版仿機密文件 齊聲抗議新聞自由受限

影片／19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限
國際

影片／19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

美食外送自律規範草擬完成 業者盼達社會共識

最新更新：2019/10/21 12:57

（中央社記者陳俊華台北21日電）台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦今天表示，盼在自律、他律、法律平衡並進原則下，督促業者盡快推出「美食外送行業自律規範守則」，目前草案已草擬完成，盼與政府良性溝通，保障外送員權益。

日前連續發生多起外送員車禍致死意外，勞工權益引發關注，國發會昨天邀集台灣協作暨共享經濟協會代表會面，包括Uber Eats、foodpanda、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove等業者均出席。

彭仕邦上午在立法院受訪時表示，協會將秉持自律、他律、法律平衡並進原則，希望和業者合作、敦促業者能快速推出自律公約；現在商業模式因為數位科技演進，帶來很多新機會與新挑戰，在有合適數據依據的情況下，良性溝通才能找到最好的解決方案。

彭仕邦說，外送員就業人口數以萬計，也有很多不同因素參雜，有些業者的外送員近9成是40歲以下年輕人，也有些外送員是中高齡的二度就業人口，要探討的層面比較複雜，希望能與政府跨部門協調，找到最好解決方法，保障外送員的安全與權益，並持續提供消費者最好服務。

彭仕邦表示，「美食外送行業自律規範守則」的草案已經草擬完成，盼與社會預期、政府要求達到共識，盡快推出自律公約，最重要當然是確保外送員權益、安全，及消費者權益保障，會提供業者日常執行業務的數據，及政府對外送員的基本要求，推出最合適的版本。

媒體詢問，是否會朝「僱傭關係」的方向前進，彭仕邦說，還需更多探討才能釐清，用什麼模式才是最合適的方法，初步共識是先做良性交流，讓相關單位知道各方的難處在哪，也要顧及這些外送員有很大部分不是固定的工作型態，或許就有不同思考點，什麼方式才是最好的任用關係，在與政府達成明確共識前，「沒有非常篤定的答案」。（編輯：鄭雪文）1081021

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報