美食外送自律規範草擬完成 業者盼達社會共識

（中央社記者陳俊華台北21日電）台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦今天表示，盼在自律、他律、法律平衡並進原則下，督促業者盡快推出「美食外送行業自律規範守則」，目前草案已草擬完成，盼與政府良性溝通，保障外送員權益。

日前連續發生多起外送員車禍致死意外，勞工權益引發關注，國發會昨天邀集台灣協作暨共享經濟協會代表會面，包括Uber Eats、foodpanda、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove等業者均出席。

彭仕邦上午在立法院受訪時表示，協會將秉持自律、他律、法律平衡並進原則，希望和業者合作、敦促業者能快速推出自律公約；現在商業模式因為數位科技演進，帶來很多新機會與新挑戰，在有合適數據依據的情況下，良性溝通才能找到最好的解決方案。

彭仕邦說，外送員就業人口數以萬計，也有很多不同因素參雜，有些業者的外送員近9成是40歲以下年輕人，也有些外送員是中高齡的二度就業人口，要探討的層面比較複雜，希望能與政府跨部門協調，找到最好解決方法，保障外送員的安全與權益，並持續提供消費者最好服務。

彭仕邦表示，「美食外送行業自律規範守則」的草案已經草擬完成，盼與社會預期、政府要求達到共識，盡快推出自律公約，最重要當然是確保外送員權益、安全，及消費者權益保障，會提供業者日常執行業務的數據，及政府對外送員的基本要求，推出最合適的版本。

媒體詢問，是否會朝「僱傭關係」的方向前進，彭仕邦說，還需更多探討才能釐清，用什麼模式才是最合適的方法，初步共識是先做良性交流，讓相關單位知道各方的難處在哪，也要顧及這些外送員有很大部分不是固定的工作型態，或許就有不同思考點，什麼方式才是最好的任用關係，在與政府達成明確共識前，「沒有非常篤定的答案」。（編輯：鄭雪文）1081021