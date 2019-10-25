商圈優惠活動開跑 綠委業者認有助買氣增加

（中央社記者王揚宇台北25日電）經濟部與行動支付業者日前共同推出商圈優惠等活動；民進黨立委何志偉今天與10名商圈代表指出，感謝經濟部推出此方案跟大家一起拚經濟，協助商圈行銷與發展，刺激買氣。

為促進商圈消費及行動支付使用，經濟部7日與行動支付業者共同推出優惠活動，即日起至年底前只要到全國200多處商圈店家使用指定行動支付，即可享現金回饋20%等好康，詳情可上經濟部中小企業處官網查詢。

何志偉今天與台北市士林區、大同區10名商圈代表在立法院召開記者會，表達對此政策的支持，以及說明未來相關的行銷活動，包括大橋頭延三商圈預計12月舉辦紅龜粿文化祭等。

何志偉表示，台灣各商圈發展碰上不同的狀況，就台北市來說，不缺人潮，但需要特色協助與特色獎勵，而這次經濟部推出的行銷方案，可以提升店家的數位能力與優惠，進而提升消費者的消費意願。

何志偉也說，走訪商圈後，發現攤商對於促進商圈發展有蠻多的想法，希望未來他可以做為商圈與政府溝通的平台，形成一個由下而上的建議機制，一起讓商圈越來越好。

經濟部次長王美花今天受邀出席記者會表示，經濟部一直在思考如何活絡在地經濟，而且促進商家繁榮也是經濟部的重要政策，像這次的方案包括補助新台幣30萬元讓商圈舉辦活動，也和行動支付業者合作，提供電子支付回饋給消費者等。（編輯：楊凱翔）1081025