無大規模立即性災害 陽明山大砲岩11/1重新開放

（中央社記者吳柏緯台北31日電）陽明山國家公園管理處今天表示，經專家會勘後確認無大規模立即性災害，自11月1日起取消園內大砲岩地區的管制，開放民眾入內活動。

陽明山國家公園管理處說明，大砲岩位於陽明山國家公園的西南側區域，是園區內唯一具有天然資源條件、且從日治時期開始即有攀岩活動進行的場域，以往考量山壁脆弱、岩質鬆軟，有易崩塌落石的疑慮，自民國104年起公告為危險地區禁止遊客進入。

不過，隨著近年從事戶外活動，風險自負的觀念逐漸興起，陽管處表示，為鼓勵親近大自然，因此委託戶外遊憩專業團對園區內的自然體驗活動資源及管理策略進行盤點，同時也就園區內公告危險禁止進入地區進行審視，檢討管理方向。

陽管處指出，今年10月3日邀請地質學者、攀岩活動專家與相關單位到大砲岩現場勘查。經專家研判，大砲岩區域沒有大規模、立即性災害，因此決定自今年11月1日起，取消危險地區禁止進入的規定。

不過陽管處強調，自然環境隨時在變動，因此仍會設置告示，提醒民眾大砲岩的地質不穩定，若要進入從事各類活動，應做好準備。（編輯：林淑媛）1081031