健保首份癌症免疫療法成果報告出爐 3成患者有效

（中央社記者張茗喧台北1日電）健保署今年4月將免疫療法納入健保給付，近日公布首份治療成果報告，有約30%患者腫瘤穩定或明顯變小，以肺癌、肝癌用藥患者最多。據推估，明年可接受治療的患者可望突破千人。

許多無藥可醫的癌症患者將免疫療法視為最後一線生機，但因價格昂貴且治療成效有限，因此並不普及。衛生福利部中央健康保險署今年4月首次將3款癌症免疫檢查點抑制劑（I/O）納入健保給付，共可治療8種癌症。

健保署原先編列新台幣8億元，預計可治療800名患者，用藥後每3個月評估一次，若患者病情穩定或好轉才會繼續給付，若持續惡化將停止給藥；此外，由於經費有限，給付標準也較嚴格。

健保署近日公布首份治療成果報告，截至8月1日全台共有804名癌友審核通過並開始用藥，可分析個案共268人，其中61人（23%）病情有所好轉，27人（10%）病情穩定，經評估可繼續用藥；另有65人（24%）死亡，53人（20%）惡化，33人（12%）加速惡化、29人（11%）未繼續用藥或無法耐受毒性而結案。

近一步分析各癌別用藥患者人數及效果，以晚期肝細胞癌55人最多、30.9%有效，肺腺癌34人、8.8%有效，非小細胞肺癌（第一線）34人、32.4%有效，非小細胞肺癌（腺癌第三線）29人、34.5%有效，非小細胞肺癌（鱗狀細胞癌第二線）26人、38.5%有效，黑色素瘤25人、32%有效，泌尿道上皮癌（第二線）23人、56.5%有效，復發或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌16人、12.5%有效，泌尿道上皮癌（第一線）6人、50%有效，典型何杰金氏淋巴瘤1人、0%有效。

至於其餘521人因用藥未滿3個月，暫時無法評估，15人申覆當中。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰接受中央社記者訪問時表示，綜觀目前用藥成果，約有10%患者腫瘤情況穩定、20%明顯好轉，和臨床試驗結果差不多，但這樣的結果是否具治療效益，年底前將召開專家會議，由各科醫師共同評估，同時討論是否修正給付規定，以及是否放寬僅能用藥一年的規定。

黃兆杰說，今年的8億元預算原本預估可提供800名患者連續用藥8個月，但因惡化、死亡患者數相當多，一旦結案就會釋出名額，截至10月31日仍有59個名額；據統計，每名患者每月平均花費約17.66萬元。

至於明年究竟有多少預算、可治療多少患者，黃兆杰表示，根據健保總額規定，明年免疫療法還是會維持8億元經費，但因有效患者比例低、藥費卻相當昂貴，將進一步和藥廠討論共同分擔藥費；按今年經驗推估，明年可接受治療的患者可望突破千人。

台北榮總胸腔科主任陳育民接受中央社記者訪問時表示，目前他共有4名患者通過審核，開始使用健保給付的免疫療法，其中2人都用藥超過3個月，腫瘤比原本小1倍以上，免疫療法雖然會有拉肚子、皮膚起疹子、甲狀腺功能異常等副作用，但相較化療帶來的白血球低下、掉頭髮、胃口不好等副作用，免疫療法相對輕鬆，患者生活品質也改善很多，但目前健保規定實在太嚴，平均10名患者大概只有1人符合規定，盼修正給付規定，造福更多患者。（編輯：張芷瑄）1081101