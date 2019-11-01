落實旅館無障礙空間 營建署推動資訊公開揭露

（中央社記者吳柏緯台北1日電）民進黨籍立委吳玉琴指出，部分旅館業者規避無障礙法令規範、未提改善計畫。營建署今天表示，除積極溝通協調，也配合觀光局建置無障礙客房資訊揭露平台。

吳玉琴昨天會同10個身心障礙者權益團體的代表，拜會內政部營建署，並提出超過40個團體共同連署的聲明，要求旅館落實無障礙空間，資訊揭露與積極輔導改善完成並公開資訊，對於遲未進行改善者即刻開罰。

對於民間團體的連署與呼籲，營建署署長吳欣修表示推動無障礙環境並不會因有反對聲音而停擺，將持續溝通協調與資訊分享，促進各界了解建置無障礙環境的重要性。

此外，營建署也與交通部觀光局合作，打造資訊揭露平台。吳欣修表示，觀光局已建置「臺灣旅宿網」，讓旅客可以查詢各級合法旅宿的資訊，營建署則配合觀光局的需求，請各地方政府提供旅館的無障礙設施資料，在網站上揭露無障礙旅宿相關資訊。

吳欣修進一步指出，營建署已於民國106年8月23日通知各地方政府，使用目的為國際觀光旅館、一般觀光旅館與一般旅館的建築物，不論是新建、增建、變更使用及無障礙設施改善的建築物，應於期限內上傳無障礙設施資訊。

吳欣修說明，營建署訂有建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習教材，後續將增加相關案例，並於修正後在營建署網站公告，提供各界參考與各地方政府強化人員訓練使用。（編輯：鄭雪文）1081101