台大電機碩士當保險業務員 陳良基：很可惜

（中央社記者范正祥台北4日電）國民黨立委蔣乃辛今天質詢關切有台大電機研究所碩士與師範大學機械研究所碩士畢業選擇從事壽險業務員。對此，科技部長陳良基說，很可惜，學校應協助學生出校門之後發揮所學。

立法院教育及文化委員會審查109年度中央政府總預算案有關科技部及所屬單位預算案，邀請陳良基列席備詢，人才培育成為詢答焦點之一。

蔣乃辛質詢時以媒體報導有台大電機研究所碩士與師範大學機械研究所碩士畢業選擇從事壽險業務員為例，質疑學校教育培養許多高階科技人才，但畢業後不乏選擇並非所學專長的工作，過去做法一定有所不足，否則不會有這種現象發生。

陳良基答覆，希望學校對於博士生和研究所學生能有類似職涯支援方案，讓學生知道研究動機和未來要怎麼發展，「學校不能只是培養完了，然後丟出去就不管。」

他說，國際很多名校，對於學生未來走向掌握非常清楚，會協助學生出了校門之後如何讓所學發揮。

對於立委督促改進，陳良基表示，科技部做法是先從博士生開始，方案會讓幾個學校先嘗試，希望把這基礎帶起來，否則未能發揮所學專長真的很可惜。（編輯：郭萍英）1081104