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一趟單車行 他決定到台東幫助癌患者

最新更新：2019/11/06 17:26
前和信醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞在一次單車花東行時，得知台東癌症患者一半以上要到外縣市治療，因而決定到台東服務，目前擔任台東基督教醫院癌症中心副院長，6日下午首度看診。（東基提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年11月6日
前和信醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞在一次單車花東行時，得知台東癌症患者一半以上要到外縣市治療，因而決定到台東服務，目前擔任台東基督教醫院癌症中心副院長，6日下午首度看診。（東基提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年11月6日

（中央社記者盧太城台東縣6日電）前和信醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞在一次單車花東行時，得知台東癌症患者一半以上要到外縣市治療，因而決定到台東服務，目前擔任台東基督教醫院癌症中心副院長。

台東基督教醫院表示，目前醫院癌症醫療大樓工程已進入最後階段，和信治癌中心醫院一路上鼎力協助，原任放射腫瘤科主任鄭鴻鈞11月起進駐東基，擔任東基癌症中心副院長，開設放射腫瘤科、腫瘤內科門診，今日下午首度看診。

台東基督教醫院表示，鄭鴻鈞是在一次單車花東行，看見創意與廚藝極佳的廚師頻嚼檳榔，走在導致癌症的路上，他卻無能為力，帶來極大震撼。

這趟行程，鄭鴻鈞也順道走訪台東基督教醫院，得知台東縣癌症病人有一半以上要到縣外的地方治療，標準化死亡率高居全國第一，萌生「如何把台東癌症標準化死亡率降低」的想法。

鄭鴻鈞又看到關山聖十字架療養院多位外籍修女，年輕時遠渡重洋到資源匱乏的台灣後山，細心照料重癱臥床者超過半世紀，這也讓鄭鴻鈞覺得「只要有決心，願意做，就會成功」因而決定來到東基。

鄭鴻鈞說，台東需要有經驗的醫師，若能在執業生涯最高峰、成熟階段，把降低台東縣癌症標準化死亡率做為人生重要目標，很有意義。（編輯：謝雅竹）1081106

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