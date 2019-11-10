雲林多管齊下 節電率連2季全台第一

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣政府落實節約用電，鼓勵縣民節約能源，獎勵和宣導多管齊下，今年第三季（7到9月）節電率5.14%，較去年同季減少約3900萬度，連續2季蟬聯全台節電排名第一。

雲林縣建設處工商行政科長鄭建財今天接受中央社記者專訪表示，縣府辦理村里節電種子訓練班、小縣民節電教育、節電生活現金抽獎活動等宣導節電方式，而縣府汰換照明設備，並實施中午12時關閉空調改為送風，達到節能效果。

鄭建財提供節能小撇步，例如採購有節能標章的電視，同樣為42吋螢幕的液晶電視比電漿電視省電8成，或是隨手關燈等，營造全民參與節電運動風氣。

雲林縣長張麗善表示，統計今年度第三季整體用電量較去年同季減少約3900萬度，住宅部門、家庭及公設用戶平均用電量減少，整體較去年同期減少2200萬度，為全台節電排名第一。

配合雲林縣府推動節電，落實具體節電行動，養成節電觀念、省電習慣，雲林縣住商節電行動計畫第二期即將啟動「節電現金大抽獎」，只要為雲林縣住宅用電戶，與前一年度同期相比，用電量實質下降，即可參加現金抽獎，總計送出的總獎金高達新台幣100萬元。

雲林縣政府邀請縣民共同參加，共創低碳永續社會，希望節電綠能種子遍地開花。（編輯：管中維）1081110