為家人投入低鉀蔬菜種植 黃明發獲創新研究獎

藥師黃明發（圖）研發種菜專用的低鉀培養土，再採用離地栽種法，將蔬菜種在架子上，以隔離土壤污染，成功種植出低鉀蔬菜，他也希望藉由推廣精準農業，吸引更多年輕人回到農村。（黃明發提供）中央社記者蘇木春傳真 108年11月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）藥師黃明發見到洗腎的家人，吃青菜必須先川燙影響口感，決定投入低鉀蔬菜種植研究，成功降低蔬菜中鉀含量，13日獲頒經濟部中小企業創新研究獎，希望造福腎友、提升生活品質。

今年54歲的黃明發，原先從事醫美與藥妝工作，3年前回到台南探望洗腎多年的岳母，見對方要吃青菜時，必須先將菜梗與菜葉切細，再川燙3分鐘以上，將蔬菜中的鉀離子降低，避免因攝取過多鉀離子而影響心臟功能。

黃明發說，切細又川燙過後的青菜，會破壞原有的清脆口感，營養也跟著流失，許多腎友也都遇到相同問題，因此不愛吃綠色蔬菜，不只健康受影響，生活品質也低落，他決定報考中興大學植病系博士班就讀，投入相關研究，希望解決腎友飲食上的困境。

他研究發現，要讓蔬菜中的鉀含量降低，必須從介質、養液與栽種方法等方面解決，他提出研究計畫時，曾有老師勸他放棄，因種植蔬菜使用的肥料，一定含有氮、磷與鉀等元素，但他不死心，研發種菜專用的低鉀培養土，再採用離地栽種法，將蔬菜種在架子上，以隔離土壤污染。

黃明發並引用滴灌系統，調配低鉀肥料養液，每天定時噴灑，搭配黃色黏蟲板及賀爾蒙誘捕等生物防治方式，避免使用農藥，成功種植出低鉀蔬菜，經中興大學土壤調查試驗中心檢驗，與慣性農法種植的蔬菜相較，可減少約4成鉀含量。

黃明發組成「腎食堂」團隊，2017年代表中興大學參與教育部生技創新創業獎比賽，獲得農業生技組銅獎及最佳人氣獎，並獲科技部萌芽計畫補助，使低鉀蔬菜得以大量生產，昨天並獲頒經濟部中小企業創新研究獎。

團隊在台中市新社區打造300坪的種植基地，今年5月起量產，栽種種類包括小白菜、青江菜、油菜、小松葉及萵苣等，並試種玉女小番茄。黃明發說，自己是農村子弟，知道農村人才凋零問題嚴重，希望藉由推廣精準農業，吸引更多年輕人回到農村。（編輯：黃世雅）1081114