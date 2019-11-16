吃7分飽用辛香料和按摩 中醫教漢方顧皮膚

衛生福利部委託台北醫學大學在台北市迪化商圈辦理中藥文化巡禮，16日開跑，開業中醫師彭溫雅也在開幕活動說明漢方養生的美容健康議題，她說，秋冬易有皮膚乾燥、脫皮問題，保養關鍵是顧好脾胃。中央社記者陳偉婷攝 108年11月16日

（中央社記者陳偉婷台北16日電）秋冬易皮膚乾燥脫皮，中醫師彭溫雅今天說，保養皮膚關鍵是脾胃保養，建議吃飯7分飽，易手腳冰冷者可多吃辛香料，如咖哩、肉桂、薑；且多按摩肺經、合谷穴，改善咳嗽、過敏。

衛生福利部委託台北醫學大學在台北市迪化商圈辦理中藥文化巡禮，主題為漫步大稻埕本草親體驗，教民眾認識中藥材。如有些動物糞便曬乾就是中藥，蠶寶寶幼蟲的乾燥糞便，除口服還可外敷，能消炎止痛；野兔的乾燥糞便（望月砂）也能明目解毒，但必須是吃野草的野兔，吃飼料的家兔乾糞便則無效果。

白丁香是麻雀的乾燥糞便，常用於治療腹脹、疝氣；蝙蝠的乾燥糞便（夜明砂）因可治夜盲症得名。更令人意外的是，蟑螂糞便稱為油蟲珠，常用於孩童脾胃脹氣、嘔吐，連乾蟑螂也是中藥材。

許多民眾都覺得中藥就是「苦」，但其實肉桂、狗尾草、黃精等就帶甜味；還有適合冬令進補的湯品，包含藥燉排骨、四神湯、羊肉爐、燒酒雞、薑母鴨、肉骨茶和十全大補湯等。

開業中醫師彭溫雅下午也在開幕活動說明漢方養生的美容健康議題，她說，秋冬易有皮膚乾燥、脫皮問題，保養關鍵是顧好脾胃，且著重在肺臟及腎臟養生。肺主皮毛、腎主骨，秋冬顧好肺腎，皮膚和筋骨都會變好，還可消水腫。

彭溫雅表示，顧好脾胃的做法，最基本就是只吃7分飽，吃太飽，脾胃沒有餘裕、循環不會好；如果虛寒者，盡量別吃冰，且可多吃辛香料，如咖哩、肉桂、薑、茴香和花椒，可以幫助開脾胃。

每天花6分鐘，做經絡按摩也很不錯。彭溫雅說，秋冬容易有咳嗽、過敏問題，可透過敲打肺經明顯改善。做法也很簡單，將一手掌弓起來，敲打另一手，從鎖骨沿著手臂內側拍打到手心，之後再換另一手，反覆敲打3分鐘。

彭溫雅說，也可敲擊合谷穴，兩手放鬆且虎口相扣，敲打3分鐘，可提升免疫力、增加肺經、大腸經的排毒功能。

成功抗癌11年的北醫教授韓柏檉下午也在演講時說，民眾除喝蔬果汁，注重纖維、營養均衡，也可多利用辛香料，有助抗氧化、抗發炎；且可多運動，不管是做瑜珈拜日式、甩手功或隨意拍打經絡；睡前也可泡腳，聽音樂助眠，也有助養生。（編輯：葉俐緯）1081116