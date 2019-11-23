網傳鼠疫跳蚤恐隨網購包裹襲台 疾管署闢謠
最新更新：2019/11/23 13:23
衛生福利部疾病管制署23日發文指出，感染鼠疫的跳蚤不會附著在物體上，蚤類的蟲卵也不會帶有鼠疫桿菌。（疾管署提供）
（中央社記者張茗喧台北23日電）中國大陸爆發鼠疫疫情，民眾擔心網購包裹恐挾帶染有病菌的跳蚤或蟲卵。疾管署緊急發文澄清指出，感染鼠疫的跳蚤不會附著在物體上，蚤類的蟲卵也不會帶有鼠疫桿菌，民眾可放心。
網路傳聞「從淘寶買東西附帶的紙箱會不會帶跳蚤或蟲卵傳鼠疫進來」以及「從淘寶買衣服會不會帶跳蚤傳鼠疫進來」，引發民眾恐慌。
衛生福利部疾病管制署今天發文澄清此事，疾管署副署長羅一鈞解釋，當跳蚤叮咬已感染鼠疫的老鼠時，鼠疫桿菌會經由血液進入跳蚤的消化道，在跳蚤的前胃部形成膠狀團塊，使跳蚤的消化道阻塞，而鼠疫桿菌便會在這團塊中增殖。
正因如此，感染鼠疫的跳蚤會長期處於飢餓的狀態，不斷叮咬動物來試圖填飽肚子，使鼠疫快速傳播，導致鼠疫容易在動物間爆發大流行，甚至傳染到人身上。
羅一鈞說，過去雖然曾發生過在網購包裹中發現跳蚤、跳蚤蛋的事件，但大多是沒有染鼠疫的跳蚤，因為飢餓的跳蚤為了吃飽，會不停尋找新的動物吸血，不可能停留在紙箱或衣服上而不去尋找新的吸血對象；此外，蚤類的蟲卵也不會帶有鼠疫桿菌，因此不可能透過網購包裹傳入台灣。
不過，民眾若還是擔心網購包裹會有鼠疫，只要噴殺蟲劑即可殺死跳蚤。
羅一鈞說，相較網購包裹，載有活體的船舶、飛機反而更有機會傳播鼠疫，因此疾管署已加強港口、機場檢疫。
疾管署提醒，民眾前往內蒙古等地區避免接觸囓齒類動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以減少鼠蚤叮咬及感染鼠疫的風險；返國入境時如有不適症狀，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊接觸史，以利及早診斷治療。（編輯：張芷瑄）1081123
鼠疫小百科
- 致病原
鼠疫桿菌，呈卵圓形，通常在小型哺乳動物及其跳蚤中發現。
- 傳染方式
●腺鼠疫：主要由被感染跳蚤叮咬吸取人類血液，或是人類處理被感染動物或鼠疫感染者屍體的組織時，不慎接觸膿液而感染
●肺鼠疫和咽鼠疫藉空氣散播，人類因吸入帶有致病原的飛沫（原發性肺鼠疫病人或已發展出末期鼠疫肺炎的腺鼠疫病人的飛沫）而感染
- 臨床症狀
出現發燒、寒顫、頭痛、不適、虛脫及白血球增多，且伴隨下列一種（含）以上的主要臨床型態：
●局部淋巴腺炎（腺鼠疫）
●沒有明顯淋巴腺腫之敗血症（敗血性鼠疫）
●肺鼠疫：腺鼠疫或敗血性鼠疫經血行蔓延造成（次發性肺鼠疫）或吸入飛沫感染（原發性肺鼠疫）
●由暴露於較大感染性飛沫或食入受感染組織（咽鼠疫）所造成之咽炎和頸部淋巴腺炎。
- 潛伏期
通常為1～7天（原發性肺鼠疫為1～4天）
- 資料來源：衛福部疾管署、世界衛生組織