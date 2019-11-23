網傳鼠疫跳蚤恐隨網購包裹襲台 疾管署闢謠

衛生福利部疾病管制署23日發文指出，感染鼠疫的跳蚤不會附著在物體上，蚤類的蟲卵也不會帶有鼠疫桿菌。（疾管署提供）

（中央社記者張茗喧台北23日電）中國大陸爆發鼠疫疫情，民眾擔心網購包裹恐挾帶染有病菌的跳蚤或蟲卵。疾管署緊急發文澄清指出，感染鼠疫的跳蚤不會附著在物體上，蚤類的蟲卵也不會帶有鼠疫桿菌，民眾可放心。

網路傳聞「從淘寶買東西附帶的紙箱會不會帶跳蚤或蟲卵傳鼠疫進來」以及「從淘寶買衣服會不會帶跳蚤傳鼠疫進來」，引發民眾恐慌。

衛生福利部疾病管制署今天發文澄清此事，疾管署副署長羅一鈞解釋，當跳蚤叮咬已感染鼠疫的老鼠時，鼠疫桿菌會經由血液進入跳蚤的消化道，在跳蚤的前胃部形成膠狀團塊，使跳蚤的消化道阻塞，而鼠疫桿菌便會在這團塊中增殖。

正因如此，感染鼠疫的跳蚤會長期處於飢餓的狀態，不斷叮咬動物來試圖填飽肚子，使鼠疫快速傳播，導致鼠疫容易在動物間爆發大流行，甚至傳染到人身上。

羅一鈞說，過去雖然曾發生過在網購包裹中發現跳蚤、跳蚤蛋的事件，但大多是沒有染鼠疫的跳蚤，因為飢餓的跳蚤為了吃飽，會不停尋找新的動物吸血，不可能停留在紙箱或衣服上而不去尋找新的吸血對象；此外，蚤類的蟲卵也不會帶有鼠疫桿菌，因此不可能透過網購包裹傳入台灣。

不過，民眾若還是擔心網購包裹會有鼠疫，只要噴殺蟲劑即可殺死跳蚤。

羅一鈞說，相較網購包裹，載有活體的船舶、飛機反而更有機會傳播鼠疫，因此疾管署已加強港口、機場檢疫。

疾管署提醒，民眾前往內蒙古等地區避免接觸囓齒類動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以減少鼠蚤叮咬及感染鼠疫的風險；返國入境時如有不適症狀，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊接觸史，以利及早診斷治療。（編輯：張芷瑄）1081123