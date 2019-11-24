更多編輯台推薦新聞：
專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

金馬獎第56屆 完整得獎名單看這裡
娛樂

金馬獎第56屆 完整得獎名單看這裡

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭
兩岸

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

男子台東保育區內違規採硨磲貝 最重罰15萬元

最新更新：2019/11/24 15:41
海巡署東部分署第一三岸巡隊查獲黃姓男子在卑南鄉富山漁業資源保育區內，違規採捕螃蟹、硨磲貝海洋生物。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月24日
海巡署東部分署第一三岸巡隊查獲黃姓男子在卑南鄉富山漁業資源保育區內，違規採捕螃蟹、硨磲貝海洋生物。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月24日

（中央社記者李先鳳台東縣24日電）海巡署東部分署第一三岸巡隊查獲黃姓男子在卑南鄉富山漁業資源保育區內，違規採捕螃蟹、硨磲貝海洋生物，黃男偵訊後釋回，全案將函請縣府裁罰，最重可處新台幣15萬元罰款。

第一三岸巡隊表示，昨天深夜接獲民眾通報指，台東縣卑南鄉富山漁業資源保育區內有疑似違規採捕情形，請求派員前往查處。

海巡人員抵達現場，發現來自新北市黃姓男子持有撈網及水桶內有死、活體漁獲，並坦承桶內共有烏魚12尾、鯛魚8尾、蠑螺10顆、螃蟹6隻、硨磲貝1顆及海膽石鱉12顆等。

黃姓男子坦承所有漁獲都是在保育區內捕獲，但因自己為外來客不清楚此地為保育區才會放網捕魚。

第一三岸巡隊表示，黃男供稱他一人下水採捕，偵訊後依違反漁業法相關規定，將黃男函送台東縣農業處裁罰3萬元以上、15萬元以下罰款。

硨磲貝俗稱五爪貝，是海洋中最大的貝類，最久可活100年，因五彩繽紛的外套膜被譽為「海中玫瑰」，目前全球數量稀少受到華盛頓公約保護，國內尚未列保育類，但台東縣、澎湖縣政府已積極復育。（編輯：方沛清）1081124

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，23日深夜接獲民眾通報指，台東縣卑南鄉富山漁業資源保育區內有疑似違規採捕情形，海巡人員抵達現場，發現黃姓男子持有撈網及水桶，違規採捕螃蟹、硨磲貝等海洋生物。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 108年11月24日
海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，23日深夜接獲民眾通報指，台東縣卑南鄉富山漁業資源保育區內有疑似違規採捕情形，海巡人員抵達現場，發現黃姓男子持有撈網及水桶，違規採捕螃蟹、硨磲貝等海洋生物。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 108年11月24日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報