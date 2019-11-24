男子台東保育區內違規採硨磲貝 最重罰15萬元

（中央社記者李先鳳台東縣24日電）海巡署東部分署第一三岸巡隊查獲黃姓男子在卑南鄉富山漁業資源保育區內，違規採捕螃蟹、硨磲貝海洋生物，黃男偵訊後釋回，全案將函請縣府裁罰，最重可處新台幣15萬元罰款。

第一三岸巡隊表示，昨天深夜接獲民眾通報指，台東縣卑南鄉富山漁業資源保育區內有疑似違規採捕情形，請求派員前往查處。

海巡人員抵達現場，發現來自新北市黃姓男子持有撈網及水桶內有死、活體漁獲，並坦承桶內共有烏魚12尾、鯛魚8尾、蠑螺10顆、螃蟹6隻、硨磲貝1顆及海膽石鱉12顆等。

黃姓男子坦承所有漁獲都是在保育區內捕獲，但因自己為外來客不清楚此地為保育區才會放網捕魚。

第一三岸巡隊表示，黃男供稱他一人下水採捕，偵訊後依違反漁業法相關規定，將黃男函送台東縣農業處裁罰3萬元以上、15萬元以下罰款。

硨磲貝俗稱五爪貝，是海洋中最大的貝類，最久可活100年，因五彩繽紛的外套膜被譽為「海中玫瑰」，目前全球數量稀少受到華盛頓公約保護，國內尚未列保育類，但台東縣、澎湖縣政府已積極復育。（編輯：方沛清）1081124