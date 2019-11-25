好市多黑色購物節登場 人潮不如往年

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）美式賣場好市多第3度舉辦黑色星期五購物節，祭出3C商品、生活用品等優惠。或許是受平日影響，賣場一早並未湧入大批人潮。除了好市多，也有量販業者推出黑五優惠搶攻民眾荷包。

好市多（Costco）今年第3度舉行「黑色購物節」，活動從今天起開跑至12月1日，活動首次延長至7天。不過，或許受週一上班日影響，好市多內湖店一早並未像往年湧進大批人潮，稍嫌冷清。店員則說，由於今年活動檔期長達7天，分散賣場購物人潮。

家電3C商品部分，70吋電視原價新台幣5萬7499元優惠1萬2000元，降為4萬5499元，無線吸塵器原價近9000元，降價為6499元，空氣清淨機原價8499元，降價為7199元；生活用品部分，不沾鍋具10件組原價3549元，降為2549元，尿布則減價100元；0.5克拉鑽石項鍊原價5萬9999元，降為5萬2999元。

店員表示，由於商品數量有限，售完為止。像是電視、鑽石開店不到10分鐘就已完售。

搶到限量鍋具組的民眾表示，價格優惠，早起排隊相當值得。不過也有民眾表示，今年人潮不如去年，優惠也不如預期，想買的3C產品已經秒殺完售，只打算買麵包回家，覺得今天白跑一趟。

家樂福黑色購物節也於今天登場，家樂福表示，推出3重優惠，首先，消費者單筆滿額即可享有現金折抵優惠，第二，則是在網上推出商品競價活動，最低可享2折優惠，第三，實體店面推出氣炸鍋、棉被等商品折扣。

家樂福預估，在網路及實體店面優惠帶動下，業績估計較去年成長約1成。（編輯：黃國倫）1081125