統一發票9-10月千萬得主 花27元買飯糰抱回大獎

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）9、10月統一發票中獎號碼今天出爐，超商業者表示，有一名消費者只花費新台幣27元購買鮪魚飯糰，就幸運將統一發票千萬大獎抱回家。

9月、10月期統一發票特別獎（1000萬元）獎號41482012，特獎（200萬元）獎號為58837976，頭獎（20萬元）3組分別是20379435、47430762及36193504，本期增開3組6獎（200元）獎號則為693、043及425。

全家便利商店共開出1組特別獎1000萬元，特獎200萬元1組，頭獎20萬元則開出4組，以及一組雲端獎。

統一發票9、10月中獎號碼25日出爐，全家便利商店共開出1組特別獎1000萬元，特獎200萬元1組，頭獎20萬元則開出4組，以及一組雲端獎。（中央社）

全家表示，一名消費者在台北市福林店花27元購買鮪魚飯糰，就幸運中了特別獎1000萬元。特獎200萬元得主是花費109元購買零食，頭獎20萬元得主多是購買飲料商品，雲端獎得主購買咖啡就幸運獲獎。

統一超商本期共開出1位消費者獲得千萬大獎，4位200萬元獎金得主，雲端發票專屬獎百萬獎共有4位。

統一超商指出，千萬獎得主在台北市萬華區門市只花43元，購買御飯糰、飲品等商品就幸運中獎；特獎200萬元得主多購買咖啡、飲品以及生活用品；雲端發票專屬獎百萬部分，消費者為購買咖啡、綠茶飯團等商品。

全聯共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎，其中，消費者在台中忠明店消費769元，購買有機糙米、全脂鮮乳等商品就中了1000萬元特別獎。另一消費者則是在板橋莒光店，花費174元購買巧克力即中了200萬元特獎。（編輯：林孟汝）1081125