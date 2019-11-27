台彩撐弱勢 身障經銷商力拚翻轉人生

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）全台4萬2458位彩券經銷商，個個都有特殊生命故事。天生聽語障的張毓鑛，外表看來常人無異，但實際上要很努力才能與人溝通，他不斷練習、調整銷售技巧，才漸漸能以彩券行收入撐起一個家。

台灣彩券公司今天舉行「暖心相乘 讓愛倍增」暖影音發表記者會，現場播映兩位彩券經銷商永不放棄的故事，並邀請他們現身說出自己的故事。

台彩表示，目前全國共有4萬2458位彩券經銷商，其中5577位是電腦型彩券經銷商，以店面形式經營，3萬6681位是立即型彩券經銷商，主要在街邊販售刮刮樂。每一位經銷商都有自己特殊故事，今天特別挑選出兩位，讓外界看見他們永不放棄的努力。

在台北市中山區北安路經營「馬上有錢彩券行」的經銷商張毓鑛，外表看起來就像一般人，但實際上有天生聽語障，必須仰賴助聽器，很專心才能與客人溝通。

張毓鑛說，因為聽不清楚，有時會跟客人雞同鴨講；有一次在跟客人重複確認購買的內容時，對方沒察覺他有聽障，以為在學他說話，不開心就走人；除了溝通問題，先前在八德路開彩券行也因地點不好，連續8個月虧錢慘賠，創業路並不好走。

張毓鑛表示，還好最後在台彩業務代表幫助下，重新在大直選了一個好店面，並改善溝通技巧，放慢語速，在店內貼公告告知客人有聽障請包容，業績才慢慢回升，漸漸能撐一個家。

另一位在台北市松山區富錦街經營「中億投注站」的經銷商黃耀霆，原本是被視為人生勝利組的工程師，但在28歲時人生一夕轉變，被確診有類漸凍人之稱的脊髓性肌肉萎縮症（SMA），人生與夢想也立即凍結。

黃耀霆說，起床第一件是不是刷牙、洗臉，而是檢查肌肉有沒有萎縮、退化，穿衣服、吃飯、拿剪刀都難以做到，患病後花了3年半時間才走出來，慢慢面對後開始求職，先前順利在社福機機構工作，但面對龐大醫藥費、復健費及營養品費用，收入難以支撐。

黃耀霆表示，直到幸運抽中經銷商執照開彩券行，才漸漸緩解經濟壓力，如今經營彩券行已經5年，希望大家能多多支持公益彩券，支持弱勢就業。（編輯：鄭雪文）1081127