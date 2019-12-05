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油價終止連5漲 汽柴油下週估跌4角

最新更新：2019/12/05 10:43

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）車主有望鬆口氣，根據中油油價公式，預估汽、柴油價格自9日起每公升調降新台幣0.4元，國內油價可望終止連5漲，實際金額依中油8日公布為準。

國內油價已經連續4週調漲，不過，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估9日起汽、柴油每公升調降0.4元。

如依預估，92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升24.6元。若以此推算，車主加滿50公升油箱，可望省下2枚10元銅板。

美國總統川普暗示美中短期恐難達成貿易協議，川普指出，或許等到明年美國總統大選之後，才會與中國達成貿易協議，打擊市場信心，也讓國際油價下挫。不過，石油輸出國家組織（OPEC）5日於維也納召開會議，市場預計OPEC可能延長減產協議，為本週國際油價走勢增添變數。

根據中油官網，累算至12月4日的7D3B週均價為61.91美元，較上週63.76美元下跌1.85美元；新台幣兌美元匯率30.508元，較上週30.510元升值0.002元。（編輯：黃國倫）1081205

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