幼兒學費補助通勤家庭領不到 北市府允諾研議

民進黨立委何志偉（右2）、立委參選人許淑華（右3）、阮昭雄（右）5日舉行記者會，就台北市政府發放幼兒學費補助政策「一生六六大順」方案，對台北市以外的通勤家庭差別待遇提出抗議。中央社記者林俊耀攝 108年12月5日

（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨立委何志偉、台北市議員阮昭雄與許淑華今天說，北市府發放幼兒學費補助，立意良善，但孩子若不是就讀北市私立幼兒園，家長無法請領此補助，盼北市府解決並提出配套措施。

對此，台北市政府教育局主秘陳素慧說，會朝設籍於台北市但就讀於外縣市的幼兒園，能否比照與就讀北市私幼領取一樣補助的方向，回去研議。

何志偉與民進黨台北市議員、立委參選人阮昭雄、許淑華今天於立法院召開「通勤爸媽被柯薄，通勤家庭被放生」記者會，陳素慧等人應邀出席說明。

何志偉說，北市府從民國107年起發放幼兒學費補助「一生六六大順方案」，一年新台幣2萬7000元，但申請資格必須是台北市民，還要求要就讀北市私立幼兒園。

何志偉解釋，以他的選區為例，很多家長抽不到幼兒園，不管是公幼或私幼，而且家長的工作地點在新北市，所以他們上班時，把孩子送到離工作地點較近的新北市幼兒園，因此無法請領此補助，這對通勤族家庭來說，根本是看的到吃不到，也讓人感覺被歧視。

何志偉進一步說，根據教育部資料顯示，目前設籍台北市，就讀新北市私立幼兒園的2歲到4歲幼兒，共有2311人。

何志偉與阮昭雄、許淑華也舉前台中市長林佳龍執政時，碰到類似幼兒補助的做法，是考量一日生活圈概念，開放台中幼兒市民若是就讀彰化縣、南投縣、苗栗縣等3縣市，也可申請幼兒學前教育補助方案，希望北市府可以參考，並提出配套措施。

許淑華說，這問題的本質在於，北市府一開始編列預算時，就不該排除通勤家庭，她會要求北市府就此部分予以補助；阮昭雄指出，他會與許淑華在市議會領銜提案，並尋求跨黨派議員支持，希望讓通勤族爸媽的權益可以落實。

對於上述立委與市議員的說法，陳素慧表示，會帶回研議，方向為針對設籍於台北市，但孩子就讀外縣市幼兒園的通勤父母，討論是否修改相關辦法，比照跟台北市私幼一樣的補助。（編輯：黃國倫）1081205