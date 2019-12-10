老翁10天內3度胸悶險送命 心肌梗塞作崇

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化一名65歲楊姓老翁10天內發生2次胸悶冒冷汗，老翁不在意，第3次發病時失去意識，緊急送醫後救回。醫師指出，老翁急性心肌梗塞，所幸救回一命，呼籲民眾對胸悶等不可大意。

衛生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔今天接受媒體聯訪時表示，楊姓老翁日前在診所看診時突然暈倒，消防隊員獲報趕到現場時，老翁已無呼吸心跳，警消立即駕救護車將老翁送往彰化醫院，消防隊員沿路也用電擊及心肺復甦術幫老翁急救。

王彥翔指出，楊姓老翁抵達醫院時已恢復呼吸心跳，研判是急性心肌梗塞，馬上連絡心導管室接手進行手術，在心臟內放支架，才救回楊姓老翁的性命。

王彥翔說，老翁在前往診所看診前10天，曾經感覺左胸悶悶的，但當時因為也有點咳嗽，以為是感冒，雖一度胸悶加劇、冒冷汗，但後來好轉，他就不以為意；第一次胸悶相隔6天後，老翁又感覺胸悶冒冷汗，但喝下熱水後又好了；但在診所看診時，老翁突然暈倒。

王彥翔表示，楊姓老翁可能先前就有血栓，後來詢問病患，發現病患沒有高血壓、高血脂及高血糖3高的問題，但抽菸抽了40多年，而香菸中的尼古丁、焦油等化學物質都會引起血管發炎，增加血栓發生的機率，讓心肌梗塞發生的時間提早。

王彥翔說，心肌梗塞的症狀大多為胸悶、胸痛、冒冷汗、暈眩、嘔吐、心律不整等，少數會痛到左手臂、下巴等處，民眾如果感覺胸悶如重物壓住，要趕快找醫院檢查心血管狀況。（編輯：戴光育）1081210