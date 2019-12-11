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林佳龍：高鐵六塊厝站未來可望3鐵共站

最新更新：2019/12/11 14:37

（中央社記者王淑芬屏東11日電）高鐵南延屏東定案，交通部長林佳龍今天視察台鐵屏東六塊厝車站時表示，未來高鐵屏東站（六塊厝站）將成為高鐵和快鐵的轉乘點，甚至可期待高鐵、台鐵及捷運「3鐵共站」。

立法院交通委員會今天南下屏東考察，由林佳龍率鐵道局、公路總局等官員南下，在六塊厝火車站就東西向快速道路，以及高鐵六塊厝車站特定區規畫進行簡報，會議由立委鍾佳濱主持。

屏東縣長潘孟安在簡報時感謝中央核定高鐵南延屏東案，但從高雄新左營站到屏東六塊厝才17.5公里，規劃到完工卻要10年期程，地方反映時間太久，希望交通部能設法縮短時間。林佳龍回應，新左營到六塊厝的工程複雜度很高，鐵道局規劃的10年時程已經算快，交通部再來想辦法縮短時程。

林佳龍提及，未來10年台灣在西部高鐵及東部快鐵的串連下，將發展成6小時生活圈，屏東北部也將和高雄結合發展成高屏副都心，未來高鐵屏東站（六塊厝站）將成為高鐵和快鐵的轉乘點，甚至可期待高鐵、台鐵及捷運「3鐵共站」。

林佳龍說，六塊厝一帶有廣大腹地、周圍有工業區、醫療園區、未來將興建運動休閒產業園區，又有機場、鐵路，與高雄又接近；在高鐵確定南延後，目前高雄捷運也著手規畫可行性研究。未來可發展成3鐵共站，成為高屏副都心，依國土規畫，未來會有北中南3核心，南核心就位於高屏。

林佳龍表示，這個規畫是有所本的，以交通網絡及智慧型公共運輸串連，真正帶動地方經濟。他也意有所指說「人進來、貨出去」要靠的是這個，不是靠煉油、愛情摩天輪。（編輯：孫承武）1081211

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