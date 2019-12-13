日籍學生觀光團疑食物中毒 72人送醫

（中央社記者劉建邦台北13日電）日籍學生觀光團疑出現食物中毒症狀。台北市衛生局今天表示，該團12日在桃園住宿飯店吃完早餐後，中午到北市觀光並自由用餐，從當天上午學生陸續出現腹瀉等症狀，共72人送醫。

來台觀光的日本籍學生團昨晚在台北旅遊時，有多人因腹痛造成身體不適，北市警消獲報後協助送醫。

台北市衛生局今天發布新聞稿指出，昨晚接獲醫院通報有日籍學生觀光團疑出現食物中毒症狀，派員前往醫院調查及關心，共72人陸續被送往3間醫院醫治，患者皆出現腸胃不適等症狀。

衛生局表示，至今天上午10時30分，有59人出院、13人留院觀察，已請醫院協助採檢患者檢體。

衛生局指出，約200人日籍學生觀光團12日上午在桃園住宿飯店吃完自助式早餐後，中午到台北市觀光並自由用餐，當天上午陸續有學生出現嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，觀光團晚間在台北旅遊時，有多人身體不適送醫。

衛生局表示，已通知桃園市衛生局協助調查12日提供早餐的飯店餐食製備地點，並請醫院採集人體檢體進行檢驗，若檢驗及調查結果證實是因病原性微生物引發患者不適，可依違反食品安全衛生管理法規定，處飯店新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1081213