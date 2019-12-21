想當台灣首富女婿 郭台銘：先交健康大數據

（中央社記者張茗喧台北21日電）永齡健康基金會創辦人郭台銘今天表示，他從女兒妞妞出生起就替她建置健康大數據，記錄出生以來的飲食、疾病等，更笑說未來論及婚嫁時，男方也得提出健康大數據來「對八字」。

永齡健康基金會、台大永齡健康研究院今天舉辦「新醫療百年工程薪傳論壇」，宣布將與國際7大生技公司聯盟合作，聚焦數據醫學、液態活檢、先進檢驗醫學等領域。

郭台銘致詞時表示，癌症是人類重要天敵，也是醫學界一大挑戰，這幾天他到美國一路從矽谷、舊金山、洛杉磯到聖地牙哥，看見當地科技展也已從網路科技漸漸走向生醫科技，進入健康產業時代，不論對高齡化社會、人類生活品質、患者照顧等都能帶來很大的好處。

郭台銘說，台灣醫療品質在國際間名列前茅，未來希望將美國科技公司引入台灣，和台灣的資通科技（ICT）、臨床醫師合作，讓民眾活得更健康，減輕國家、社會成本，也盼透過人工智慧將醫師人力從費時的工作中解放出來，讓醫師有更多時間研究治療方法，成為台灣另一大重要產業。

古人說「上醫醫未病」，凸顯疾病預防的重要性。郭台銘說，未來也希望往前溯源，透過健康大數據，了解癌細胞從何而來，因此他在過70歲生日時，也送自己一個禮物，就是要做健康大數據，透過檢驗每天吃的食物、喝的水、呼吸的空氣，天天替自己健檢，希望達到活到120歲的目標。

郭台銘說，就連女兒妞妞出生也建置了健康大數據，記錄出生以來每天的飲食、生了哪些病、打了哪些預防針，至今已有10年，更笑說未來妞妞論及婚嫁時，希望男方也得提出健康大數據來「對八字」。

過去曾喊出想推動「0到6歲國家養」政策的郭台銘，今天也將此口號改為「0到6歲國家健康養」。他說，從小常聽人說沒災沒病就是一種幸運，未來也希望婦女能在懷孕初期就了解寶寶是否有基因疾病，提早診斷、過濾掉，確保每個出生的寶寶都健健康康。（編輯：葉俐緯）1081221

永齡健康基金會、台大永齡健康研究院21日共同舉辦「新醫療百年工程薪傳論壇」，鴻海創辦人郭台銘（中）邀請國際7大生技公司聯盟合作。中央社記者鄭傑文攝 108年12月21日