雪季登山裝備是山友保命符 玉管處籲勿竊取

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）雪季登山更顯裝備重要，卻有山友裝備疑遭竊或誤取，雖然最後順利找回，但玉管處仍呼籲，齊全裝備是山友保命符，缺少可能造成不幸，勿無故取走、未經同意借用、竊取裝備。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，雪季期間登山需克服低溫，除留意身體狀況及做好保暖措施，充分裝備、雪地經驗、行前雪地訓練更是重要，雪季登山裝備包括冰斧、冰爪、安全吊帶、頭盔、攀登繩等，而攀登隊伍也應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員最好也有經驗或曾參加雪地登山技術訓練。

玉管處呼籲，登山者勿無故取走他人裝備、勿未經同意借用他人裝備、勿故意竊取他人裝備，這種行為將使他人陷入險境，也要請山友隨時注意自身裝備，團隊成員間互相看顧，避免無故遭取用；玉管處也警告「宵小不要來」。

玉管處指出，登山活動事前的身體訓練、心理建設、路線研究、備援計畫等都是重要環節，頭燈、登山鞋、登山杖、爐頭、雨衣、水瓶、外套、防寒手套等登山裝備，都是山友保命符，若缺少可能導致不幸事件發生。

另外，玉管處表示，每年約10月到隔年2月、3月間，高海拔山區因位於集水區域源頭且接近山陵高處，水資源消長情況較中低海拔明顯，玉山園區各山屋也有水源不足、吃緊狀況，以排雲山莊為例，自然引流水源已乾涸，為維持山友用水需求，需抽取下方溪谷水源。

玉管處指出，玉山園區高山避難山屋大多位處山脈稜線地勢高處，多數都是採用屋頂雨水槽截留收集蓄水，更容易受乾燥及久無降雨影響，目前已有多處避難山屋如圓峰、大水窟、轆轆谷等山屋蓄水桶見底無水，登山者應自行因應並規劃合理用水計畫。

對於有民眾攜帶多個水桶在玉山塔塔加山區竊取廁所洗手台山泉水，無視「勿私自接水」告示，玉管處表示，塔塔加山區也面臨缺水情形，民眾提水桶私自取水行為恐觸犯刑法竊盜罪，管理處將加強派員巡視，若勸阻無效即報警。（編輯：洪學廣）1081225