澎湖冬雨 打破80餘年來紀錄

澎湖氣象站29日指出，澎湖縣內5個觀測站從清晨至下午2時止，測得累積雨量從59至96.5毫米不等，降雨量打破82年來紀錄。中央社 108年12月29日

（中央社澎湖縣29日電）澎湖氣象站今天指出，澎湖縣內5個觀測站從清晨至下午2時止，測得累積雨量從59至96.5毫米不等，降雨量都打破82年來紀錄，且雨勢還在持續中，中央氣象局也發出澎湖等縣大雨特報。

澎湖氣象站表示，根據澎湖縣過去在12月間降雨量紀錄，全月累積降雨量最多，是在民國30年曾降下136毫米；單日最高紀錄，是在民國26年12月16日降下的56.2毫米。

不過，今天截至下午2時止的降雨量，一口氣便打破這個長達82年之久的紀錄。

澎湖氣象站指出，澎湖全縣設有5處觀測站，今天截至下午2時止，東吉島站96.5毫米最多，其次是花嶼站95毫米、西嶼站85毫米、澎湖站75.5毫米，最少為吉貝站59毫米。

降雨量不論是最多的東吉島站，或最少的吉貝站，都打破民國26年12月16日單日所降下的56.2毫米雨量紀錄，且目前雨勢還在持續中，紀錄還不斷地被刷新。

澎湖氣象站表示，澎湖縣在冬季下大雨是較罕見的，今天降雨主要是受到南方雲系北移影響，從清晨起開始下雨，縣內部分地區已達大雨標準，且雨勢還持續，氣溫也降至攝氏20度以下，讓人感受到寒意，這場雨可能要到明天才告趨緩。（編輯：戴光育）1081229