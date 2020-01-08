武漢不明肺炎疾管署列法定傳染病 疑似病例可強制隔離
（中央社記者陳偉婷台北8日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，2名具中國武漢旅遊史的民眾被通報發燒肺炎病例，其中一人驗出H3N2；另一人檢驗、隔離中，但沒去過主要疫區，也沒接觸禽鳥，評估風險不高。
疾管署也決定，將特殊不明原因肺炎公告為第五類法定傳染病，未來有疑似病患，經通報，可強制隔離。未來如果有其他新興傳染病，也可納入套用。
疾管署副署長莊人祥下午在記者會表示，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行13航班，共檢疫1193名旅客及機組員，有症狀者共9名，經評估後皆未後送，目前症狀皆已改善恢復中。
莊人祥說，另有2名符合「中國武漢旅遊史的發燒肺炎病例」通報定義個案，其中一人是登機檢疫時發現的個案，有武漢旅遊史，也符合發燒、呼吸道症狀的通報條件，雖然已經退燒，但為求謹慎仍採檢，驗出H3N2，病人目前已經返家休息。
另一被通報個案是在登機檢疫措施前，曾到武漢旅遊，且在登機檢疫前已回國，返國時也沒有症狀。但今年1月6日開始發燒，雖已超過14天的潛伏期，但為求謹慎，也通報、收案採檢中，目前也住院隔離。
莊人祥說，這名個案有到過武漢，但沒有去華南海鮮市場，也沒有禽鳥接觸史，研判風險不高，看起來像是在台灣感染的病毒。
此外，莊人祥說，因應防疫作為，已規劃將特殊不明原因肺炎公告為第五類法定傳染病，未來有疑似病患，經通報，可強制隔離。未來如果有其他新興傳染病，也可納入套用。
莊人祥說，疾管署已於國際及小三通港埠全面提升警戒，對入境發燒旅客加強詢問有無武漢旅遊史，同時也呼籲從中國武漢地區返國民眾，若14日內出現發燒及呼吸道症狀者，應配戴口罩儘速就醫。
中國武漢近期陸續出現不明原因病毒性肺炎個案，至今共累計59例（中國官方公告疫情統計數據自1月5日後未更新）。
疾管署提醒，民眾近期前往武漢及鄰近區域，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依照指示配戴口罩儘速就醫，並告知旅遊史。1090108
- 依傳染病防治法第3條，傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度，由高至低分為5類：
- 第一類：天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群等
第二類：白喉、傷寒、登革熱等
第三類：百日咳、破傷風、日本腦炎等
第四類：前三款以外，經中央主管機關認有監視疫情發生或施行防治必要的已知傳染病或症候群
第五類：指前四款以外，經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成影響，有依傳染病防治法建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群，如新型A型流感、伊波拉病毒、裂谷熱、黃熱病等