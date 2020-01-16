內政部修危老條例 擬延長時程獎勵新增規模獎勵

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）內政部今天通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，包括將5月到期的10%時程獎勵修正為屆期後降為5%、逐年遞減，另外，也新增規模獎勵。草案報行政院審查後，再送立院審議。

內政部發布新聞稿表示，今天部務會報通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，主要是將今年5月到期的10%時程獎勵，修正為屆期後降為5%、逐年遞減，以降低衝擊；另外，也新增規模獎勵，取消合併重建面積限制，以鼓勵擴大危老重建規模。

依現行危老條例規定，條例施行3年內，申請重建計畫得給予10%容積獎勵。內政部指出，由於獎勵將於5月屆期，加上目前已核准的重建案，約有39.45%僅申請時程獎勵及危險建築獎勵；若一次性取消時程獎勵，恐大幅影響民眾申請意願，因此這次修正草案調整為施行後第4年起，給予基準容積5%的獎勵，逐年減少1個百分點，到第9年始歸零，以鼓勵民眾申請重建。

另外，內政部表示，依現行規定，鄰地超過危老建築物基地面積部分不得合併重建，將使得重建效益受限或是間接造成畸零地或地籍零碎。為利於都市土地整體規劃利用，這次也檢討刪除合併鄰地面積的限制，並基於公平性考量，新增規定合併鄰地超過一定面積範圍的部分，將不適用容積獎勵、稅捐減免的規定。

根據內政部統計，目前申請危老重建案的面積，約有51.83%都在400平方公尺以下，已超過半數；小面積建築基地的案件數有越來越多的情形。

內政部表示，為引導擴大面積規模，這次修正草案新增規模的獎勵，增訂危老建築物基地加計合併鄰地面積（加計的鄰地面積，不得超過危老建築物基地面積或1000平方公尺）達400平方公尺者，給予基準容積2%的獎勵，每增加100平方公尺，另外給予基準容積0.5%的獎勵。同時，明定時程獎勵與規模獎勵，2者合計不得超過基準容積10%，與現行時程獎勵的額度上限相同。

內政部強調，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第3條、第6條、第8條修正草案將依法制作業程序，於近期函報行政院審查後，將送立法院審議，盼儘速完成修法，以利推動危老屋重建。（編輯：黃國倫）1090116