散布武漢肺炎假訊息 彰縣衛生局找到造謠者

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化有民眾在LINE群組傳訊息稱，彰化員林基督教醫院有收治武漢肺炎病患，只是沒有媒體報導；彰縣衛生局指出，訊息是假消息，他們已找到散布消息的男子，最高可罰300萬。

有民眾在LINE群組傳訊息指稱，「我們醫院有收置武漢肺炎的病人了，目前新聞沒報，請各位家人要多注意，帶口罩，少去公共場所...沒事不要來員基。」民眾自稱訊息來自在員林基督教醫院擔任護理長的弟媳，由於訊息不斷被轉傳，引發恐慌。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時指出，訊息已流傳了好幾天，最早來自於臉書社團，衛生局得知此事後，立即要求對方撤掉貼文，沒想到相同的貼文又在LINE群組上出現，追查後發現又是同一人，他們詢問該名男子，男子說訊息是別人傳給他的。

葉彥伯指出，員基醫院沒有收治武漢肺炎病患，由於武漢肺炎已被納入第五類法定傳染病，相關的疫情都是由衛福部疾病管制署統一發布。

葉彥伯說，男子的行為已違反傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者的規定，可處新台幣300萬元以下罰金，呼籲民眾不要散布假訊息，以身試法。（編輯：張銘坤）1090122