口罩供不應求 超商：30日開工後貨源更穩定

武漢肺炎疫情擴大，國內陸續傳出確診案例，衛生福利部28日起連續3天，在超商通路每天供應600萬片外科口罩給民眾購買，每片定價新台幣8元，每人限購3片。中央社記者林俊耀攝 109年1月29日

（中央社記者潘姿羽台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，走在街上，已經可以看到不少民眾戴起口罩，防疫從自身做起；超商業者表示，由於需求量大，部分人潮多的門市出現供應不足的狀況，但明天開工後，貨源會更充足，屆時供貨也更穩定。

而根據記者實測，雖有消費者在現場詢問是否有口罩庫存，但因有些超商提前做好拆盒分裝，販售過程很快，也沒有出現搶購排隊人龍。另部分超商也利用LINE等通訊軟體，通知熟客口罩已到貨，讓消費者不用白跑一趟。

武漢肺炎確診病例的數量持續增加，許多民眾出門在外，都會主動戴上口罩，希望達到防疫效果，但因為需求量激增，近日部分通路、超商門市已出現買不到口罩的情況。

為了因應口罩需求，疾管署28日宣布，即日起連3天各釋出600萬片口罩至超商通路，每片定價新台幣8元，每人限購3片，籲消費者勿囤貨。

全家便利商店表示，全家全台超過3500間店，目前每間至少分配到10盒的量，明天開工後，會加速協調廠商，希望各店都能盡速到貨；針對人流較大的門市如交通轉運站、醫院等處，將特別協調調撥。

統一超商則說，政府釋出口罩後，已陸續到達門市，今早供貨情況穩定；隨著春節連假結束，廠商開工，接下來供貨也會更順利。

為了配合政府政策，統一超也說，已將訊息迅速傳達給各門市及店員，門市隨即啟動相關作業，除了限購政策，店員販售口罩時，也會戴手套將口罩裝袋，確保口罩不受污染，讓消費者買得放心。

萊爾富表示，人潮較多的商圈、觀光區等地區的門市，確實會有買不到口罩的情況，但大部分門市都還是有貨，預估年假結束後，廠商陸續開工，貨源會比較充足。

由於武漢肺炎疫情持續發展，政府也相當關注國內口罩市場交易秩序，公平會於農曆年前便發布新聞稿宣示立場，口罩是防疫期間重要民生物資，攸關防疫成效與國民健康，公平會將持續密切關注並監督相關市場的價格變化情形，嚴防業者趁機聯合哄抬價格或囤積口罩等違法情事。（編輯：林孟汝）1090129