經濟部：讓大家都能買到口罩 暫時控管販售通路

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）受到武漢肺炎影響，民眾僅能在指定通路購買口罩，讓超市、量販業者大喊不公。經濟部官員今天說，因量販店多販售盒裝口罩，為了讓大家都有口罩可買，政府才暫時控管販售通路。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，政府從今天起將全數徵用國內口罩，提供民生需求每天約釋出260萬片，醫療或公務防疫及儲備需求每天則約有140萬片，且釋出口罩將延續每人1次限買1至3片，暫定至2月15日止。經濟部也宣布，口罩價格自2月1日開始，售價會從每片8元降至6元，待市場恢復正常供需後，價格就會回歸市場機制決定。

不過，全台所有口罩一律依中央疫情指揮中心統籌，依據醫療防疫、超商、醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路等通路分配，此舉讓量販、超市業者認為口罩分配不公平。

經濟部官員表示，量販、超市多販售盒裝口罩，但為了讓大家都有口罩可買，政府暫時控管販售通路。目前盤點日產能最高能達420萬片，若之後口罩產能、疫情狀況改善，政府將再檢討政策。

另外，好市多賣場今天一早出現排隊人潮，民眾為了搶買盒裝口罩，有網友在臉書社團好市多消費經驗分享區貼文表示，今天在好市多還是可以買到口罩；不過，販售數量有限，也規定會員購買數量。

好市多指出，目前政府已經全數徵用國內口罩，今天販售的口罩商品是農曆年前舊有庫存，且口罩庫存數量相當少，全台13個賣場已經完銷，好市多將會配合政府政策，不確定何時才會再販售盒裝口罩。（編輯：蘇志宗）1090131