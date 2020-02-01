攔截郵寄出國口罩 航警海關再查獲5萬多片

內政部警政署航空警察局31日再度會同海關執行出口郵件檢查，仍查獲高達256件、總計5萬3955片口罩的違規案件，依法全數沒入並移送衛生福利部疾病管制署作為國內防疫所需。（警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 109年2月1日

（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）為避免防疫政策出現缺口，內政部警政署航空警察局再度會同海關執行出口郵件檢查，航警局今天表示，仍查獲256件、共5萬多片口罩，甚至將口罩和尿布一起寄送企圖魚目混珠。

航警局上午發布新聞稿表示，航警局昨天再度會同海關執行出口郵件檢查，仍查獲高達256件、總計5萬3955片口罩的違規案件，甚至有民眾將口罩和尿布放在一起運送企圖魚目混珠，仍遭稽查人員識破，依法全數沒入並移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。

航警局表示，上個月30日就會同海關在台北郵件處理中心，執行出口郵件檢查，並查獲總計3萬多片以郵包將口罩寄送出口的案件，經過媒體報導卻仍有民眾或心存僥倖或不知情，意圖郵寄口罩出國，呼籲民眾務必確實遵守政府的管制措施，航警局也會持續嚴查嚴辦，避免防疫政策出現缺口。

航警局表示，為了有效防範武漢肺炎疫情蔓延，政府除要求製造工廠提高產能，並統一徵購、調度、售價，確保國內口罩供應無虞，同時也公告自1月24日起至2月23日止，為期1個月的期間，紡織材料製口罩管制出口，以確保國內口罩供應所需。（編輯：李錫璋）1090201