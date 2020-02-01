更多編輯台推薦新聞：
早安世界》政府投資增加口罩供應 3週內日產700萬片
早報

早安世界》政府投資增加口罩供應 3週內日產700萬片

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息
文化

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息

全民防疫 台糖教自製消毒酒精
生活

全民防疫 台糖教自製消毒酒精

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

攔截郵寄出國口罩 航警海關再查獲5萬多片

最新更新：2020/02/01 13:36
內政部警政署航空警察局31日再度會同海關執行出口郵件檢查，仍查獲高達256件、總計5萬3955片口罩的違規案件，依法全數沒入並移送衛生福利部疾病管制署作為國內防疫所需。（警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　109年2月1日
內政部警政署航空警察局31日再度會同海關執行出口郵件檢查，仍查獲高達256件、總計5萬3955片口罩的違規案件，依法全數沒入並移送衛生福利部疾病管制署作為國內防疫所需。（警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　109年2月1日

（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）為避免防疫政策出現缺口，內政部警政署航空警察局再度會同海關執行出口郵件檢查，航警局今天表示，仍查獲256件、共5萬多片口罩，甚至將口罩和尿布一起寄送企圖魚目混珠。

航警局上午發布新聞稿表示，航警局昨天再度會同海關執行出口郵件檢查，仍查獲高達256件、總計5萬3955片口罩的違規案件，甚至有民眾將口罩和尿布放在一起運送企圖魚目混珠，仍遭稽查人員識破，依法全數沒入並移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。

航警局表示，上個月30日就會同海關在台北郵件處理中心，執行出口郵件檢查，並查獲總計3萬多片以郵包將口罩寄送出口的案件，經過媒體報導卻仍有民眾或心存僥倖或不知情，意圖郵寄口罩出國，呼籲民眾務必確實遵守政府的管制措施，航警局也會持續嚴查嚴辦，避免防疫政策出現缺口。

航警局表示，為了有效防範武漢肺炎疫情蔓延，政府除要求製造工廠提高產能，並統一徵購、調度、售價，確保國內口罩供應無虞，同時也公告自1月24日起至2月23日止，為期1個月的期間，紡織材料製口罩管制出口，以確保國內口罩供應所需。（編輯：李錫璋）1090201

為避免防疫政策出現缺口，內政部警政署航空警察局再度會同海關執行出口郵件檢查，仍查獲高達256件、總計5萬3955片口罩的違規案件，甚至有民眾將口罩和尿布放在一起運送企圖魚目混珠，仍遭稽查人員識破。（警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　109年2月1日
為避免防疫政策出現缺口，內政部警政署航空警察局再度會同海關執行出口郵件檢查，仍查獲高達256件、總計5萬3955片口罩的違規案件，甚至有民眾將口罩和尿布放在一起運送企圖魚目混珠，仍遭稽查人員識破。（警政署航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　109年2月1日

延伸閱讀
戰疫罩得住 調查局嚴查哄抬囤積防疫物資柯文哲：中央應公布各縣市口罩分配方法早安世界》防堵武漢肺炎 國內防疫口罩全數徵用分配

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報