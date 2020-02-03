自爆隔離場所 柯文哲反稱政府應公開透明

台北市長柯文哲（前中）2日自爆武漢台商返台後的台北隔離場所，引發爭議。他3日在市政大樓11樓接受媒體聯訪時表示，與其遮躲掩藏，政府應公開透明，並指衛福部給台北市政府的公文上若註明「密件」，他就什麼話都不會說。中央社記者王飛華攝 109年2月3日

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台北市長柯文哲昨天自爆武漢台商返台後的台北隔離場所，引發爭議。他今天表示，與其遮躲掩藏，政府應公開透明，並指衛福部寄給台北市政府的公文若註明「密件」，他就什麼話都不會說。

柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

滯留武漢的台商可望搭機回台，中央流行疫情指揮中心證實已在北、中、南擇定3至4個據點，而柯文哲昨天下午受訪時自爆，台北市隔離地點是台灣銀行位於陽明山的宿舍。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這類資訊被洩漏，會視情況依規定辦理。

消息一出，中國文化大學學生會在臉書發表聲明，指武漢台商若安置在台銀陽明山宿舍，恐引發師生緊張情緒，不利防疫進行，呼籲隔離地點應審慎評估。

對此，柯文哲今天表示，政府決定要讓武漢台商回台，標準檢疫是14天，全台規劃5個隔離地點，台北市的隔離場所雖是中央決定，但需要台北市政府提供醫療、後勤補給以及警衛等人力。

他說，「幾百人要在一個收容所，不可能台灣家屬不知道，周邊居民不知道，甚至我們去支援的人都不知道」，認為與其遮躲掩藏，政府應公開透明，才能減少很多不必要的爭執。

柯文哲表示，中國大陸之所以疫情失控，就是出在隱匿的文化，「公開透明，做好該有的防備，我們的敵人是武漢肺炎，不要在自己內部裡面製造敵人」。

柯文哲說，「我還是主張寧可事先講，不要人都進去了，隔一天才被周邊居民發現，不是更慘」，認為政府確定讓武漢台商回台，應公告多少人，以及隔離場所，他反問，「衛福部要到最後一秒人都進去了，才通知隔壁的居民嗎？」

對於隔離場所公布後恐會引發附近居民恐慌，柯文哲僅表示，「地點要選好，該做的防備還是要做」。

至於未經指揮中心同意發布相關訊息，將面臨相關規定處置，柯文哲則說，「所以你要跟我講，什麼話可以講，什麼話不能講，我是遵守SOP的」，表示衛福部給台北市政府的公文上若註明「密件」，他就什麼話都不會說。（編輯：張銘坤）1090203