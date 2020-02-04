武漢包機台商分3處隔離 廢棄物專人處理

在陸委會透過各種管道協調之下，接回武漢台商的包機3日午夜抵達桃園國際機場，飛機不走空橋直接進入維修棚，醫護人員上機進行諮詢檢疫後安置隔離。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日電）首架武漢台商包機的200餘名台商分置國內3處檢疫所。疫情指揮中心今天指出，隔離台商若身體不適會依規定後送，且將全面採檢。檢疫處所除有保安維安，廢棄物也有專人處理。

中央流行疫情指揮中心上午舉行記者會，公布第一批自中國武漢返台台商共247人，已於3日深夜抵達，於今天凌晨3時完成入境檢疫程序。其中1人發燒、2人喉嚨不適，3人都以最高標準後送隔離病房。另有一名孩童腹痛，也在家長陪同下送醫。

流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，除了5名送醫的乘客，其餘專機乘客分別送往國內3處檢疫場所，有69人到中部、28人到烏來檢疫所、145人到林口檢疫所，進行14天一人一室的隔離檢疫措施。

衛生福利部醫事司長石崇良也在記者會表示，247人分別乘坐14部遊覽車到3處檢疫所，14天隔離期間所有生活起居、健康管理，備有安全組、後勤組、衛生組處理，防疫滴水不漏。

安全組有保安警察負責檢疫所維安工作，包括和附近居民隔離、安全維護；後勤組擔任隔離期間入住者的生活起居，包括膳食提供、生活備品、清潔用具、廢棄物處理等。

衛生組主要負責隔離期間的每日健康管理，以及有健康情況時的就醫研判，確保所有醫療衛生問題，3檢疫所分別由部立台北醫院、桃園醫院、台中醫院擔任。

石崇良說，隔離住所原則上一人一室，家庭會盡量安排在同一樓層鄰近房間，每室都是獨立套房、衛浴都在房內，沒必要隔離人員不會離開房間。三餐也會由後勤組送到該樓層給房客拿取，垃圾也會由環保人員統一清除，全數按照感染性廢棄物高標準處理。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，檢疫所指揮官由部立台北、桃園、台中醫院副院長擔任，派出的醫護人員負責突發醫療狀況。至於進駐檢疫所津貼，以護理、行政人員為主，護理每日新台幣5000元、行政1500元。

陳時中說，首架武漢包機檢疫工作過程一切順利，僅有1、2名台商可能因長時間配戴N95口罩且都沒進食而略有抱怨，但所有人配合度都很高，且看起來心情也穩定。

陳時中3日晚間進駐桃園機場，在經過3個多小時的檢疫工作後，又到台中檢疫場所為現場人員打氣，現場在今天6時20分全數安置完畢，又立刻回台北舉行記者會。他本來打算在台中檢疫所「睡一晚」以安民心，但沒時間睡覺。

陳時中表示，他觀察到台中的6名隨車護理人員，「下車後腰都彎了」，護理人員們從3日晚間9時許著裝到今天凌晨5時任務結束，「一口水都沒喝，都累壞了」，但對於能執行任務覺得光榮。（編輯：張雅淨）1090204