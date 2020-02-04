推小三通過境旅客不落地 金縣加強防疫力道

金門縣加強武漢肺炎防疫力道，4日起凡是透過小三通過境金門的旅客，由縣府統一調派專車接送，直達機場，再由專人協助購票與通關作業。（金門縣政府提供） 中央社記者黃慧敏傳真 109年2月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）武漢肺炎疫情蔓延，金門縣政府今天起執行「小三通過境旅客不落地」政策，過境旅客下船後搭乘專車直達機場離境，若需停留金門，將集中安置統一進行居家檢疫，加強防疫力道。

金縣府晚間發布新聞表示，從今天起，小三通旅客下船後，須填妥「旅客入境健康聲明暨居家簡易通知書」，並依金門籍、一條龍國人乘客、將轉機赴台民眾等，依序通關。

通關後，一條龍及轉機赴台旅客，由縣府統一調派專車接送，直達機場；再由專人協助購票與通關作業；尚未登機前，除如廁外，統一待在車上候機，餐飲等其它需求由專人統一協助處理。

此外，旅客如需停留在金門，則由縣府安置於適當場所統一進行居家檢疫14天。金門籍民眾各自回家後，也須居家檢疫14天。

金縣府表示，小三通入境旅客一律居家檢疫14天政策日前公布後，縣政府與疾管署再次協調，疾管署同意縣政府執行「小三通過境旅客不落地」及「定點安置居家檢疫」政策，加強防疫力道。

金門縣政府觀光處處長丁健剛受訪表示，務必將每個環節做到最好，並隨時滾動檢討作業程序。

武漢肺炎疫情爆發後，與中國大陸一水之隔的金門地區輿情強烈反映應暫停小三通。交通部航港局公告自1日起，金門到廈門、泉州的船班每天減班為10班。

縣府指出，大、小三通都是兩岸交流重要管道，現階段金門、馬祖小三通先以減班方式因應，保留一條讓台灣民眾回家的路，也為兩岸關係互動預留彈性調節空間。

對此，小三通航運業者表示，中央明定小三通入境旅客強制14天居家檢疫，再加上縣府的「過境旅客不落地政策」及「定點安置居家檢疫」，無疑會讓台商改走大三通回台，未來將會大幅減少小三通入境旅客人數，這與「暫時停航」幾乎無異，但可以維持小三通運行機制，是非常時期的非常作法。

縣府指出，為防範未然，加強防疫力道，縣府已自1月30日起，嚴格要求小三通旅客通關、搭船一律配戴口罩，否則不予入境，並嚴格執行每班船旅客入境後，通關中心即刻消毒與清潔工作。（編輯：戴光育）1090204

金門縣政府宣布，4日起執行「小三通過境旅客不落地」政策，過境旅客下船後搭乘專車直達機場離境，尚未登機前，除如廁外，統一待在車上候機，餐飲等也有專人協助。（金門縣政府提供） 中央社記者黃慧敏傳真 109年2月4日