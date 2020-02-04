額溫槍不夠用卻還出口 侯友宜籲限制出口

（中央社記者王鴻國新北4日電）因應武漢肺炎防疫造成口罩等防疫物資搶購，新北市府檢視口罩庫存僅可維持2週；額溫槍原物料來自中國大陸，致產能不足卻仍需出口，市長侯友宜籲中央比照口罩限制額溫槍出口。

侯友宜今天主持新北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第8次應變會議，會中檢視各局處口罩等防疫物資庫存情形，在全數口罩提供市府及區公所等第一線接觸民眾的人員使用，侯友宜表示，可能也撐不了多久，「大概不會超過2週」，他指示相關單位向中央提出需求以儘速配發。

由於各級學校雖延後開學，但教育局反映在各校開學前，額溫槍及酒精消毒等防疫物資仍未籌備完成，已向教育部提報。

侯友宜表示，不僅是各級學校，就連基層最基本的額溫槍、消毒酒精也都買不到，這些都是最基本自我健康管理的部分，市府應積極向經濟部反映。

侯友宜表示，根據訪查業者得知，額溫槍業者的庫存已售罄，由於組件原物料大多來自中國大陸，在原物料缺乏下，產能僅約3成，但在國內防疫物資不足下，這些產出的額溫槍竟然還要出口到其他國家。

因此，他指示經發局向中央建議比照口罩先限制出口，希望中央能跟國外的廠商協調約定，讓額溫槍暫時先不要出口，以供國內防疫需求。

經發局長何怡明表示，額溫槍業者也盼將自家產品供國內使用，但因原物料來自中國大陸，而且涉及國外早已下訂單，因此，產能雖不足，但大部分產品仍需依約出口。

她表示，經發局已行文向經濟部反映，希望中央能介入協調國外額溫槍買主同意廠商暫緩出貨，但因額溫槍涉醫療器材管制的部分，仍待經濟部和衛福部協調後才能就是否限制出口部分有具體結果。（編輯：方沛清）1090204