口誤石斑魚每斤40元 韓國瑜致歉：懊惱自責

（中央社記者王淑芬高雄6日電）高雄市長韓國瑜今天為他5日口誤指石斑魚每台斤新台幣40元一事表示自責、懊惱並說抱歉，他說明石斑魚目前均價在110元左右。

有關韓國瑜說石斑魚每台斤40元的說法，前永安區漁會理事長何擇良批評「黑白來、亂講」，沒有這種行情價，他說目前池邊價每台斤在120元之間。永安區漁會總幹事黃鶯接受中央社記者電話採訪也指韓國瑜說法有誤，擔心打亂市場行情。

韓國瑜是5日下午在六龜區農會集散場訪視蓮霧產銷行程於致詞時指出，上午和養殖業者座談，業者擔心石斑魚價格下滑，目前每台斤40元。新聞披露後，養殖業者譁然並批評所言不實，是在打亂市場行情。

市府今天一早主動發布新聞稿澄清，韓國瑜一時口誤，誤將近期金目鱸池邊外銷規格每台斤40到50元說成石斑魚；韓國瑜自知一時口誤後表示自責與懊惱，並向國人呼籲目前高雄池邊價格尚屬穩定，不希望因此造成過度討論，影響廣大漁民收益。

韓國瑜上午出席紓困方案記者會後被問到口誤講石斑魚價格造成養殖業及消費者的質疑。他表示，昨天和業者座談關切漁獲價格，他誤將近期金目鱸魚價說成石斑魚，對業者及消費者不公平並造成困擾，他感到很抱歉。（編輯：謝雅竹）1090206