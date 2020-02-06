寶瓶星號7日靠港 陳時中：不得不嚴厲檢疫

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北6日電）寶瓶星號預定明天靠港，如果有人確診武漢肺炎，全員留船隔離；疫情指揮中心指揮官陳時中說，絕對讓台灣人回來，但不得不嚴厲檢疫，希望民眾少點批評、別互相攻擊。

郵輪寶瓶星號上有1709名台灣旅客，中央流行疫情指揮中心晚間舉行記者會，陳時中表示，一定讓台灣人回來，晚間先由船醫檢查旅客症狀和量體溫，明天派人登船發燒篩檢，如果整船都沒人發燒或出現症狀，旅客就能回家，但要自主健康管理14天。

他說，如果有任何人發燒，就會將有發燒的人和有中國旅遊史的人留船直接採檢送驗，其他人同樣先留船上；送驗檢體確診為陰性後，旅客就能回家並自主健康管理。

不過，陳時中表示，如果有任何人確診，除確診者送醫治療，郵輪上1000多名旅客，如果要居家隔離可能管理不易，將採「留船隔離」，船做為隔離場所雖較不便，但會做好生活照顧；為台灣社會考量，這是較安全做法。

陳時中會後受訪表示，有些人批評政府要讓大家變成「海上的孤兒」，這不可能，「已經是謠言」，船上多是台灣人，已明確表示會盡量讓台灣人回家，但船上那麼多人，不好檢疫，須祭出嚴厲防堵措施，不可能任由亂跑。

至於目前在日本的鑽石公主號已有數十例確診個案，陳時中說，有些人批評為什麼台灣不及早處理，問題是這些遊客到台灣時「沒有確診個案」，根本無從預防。日本確診後立刻通知台灣，指揮中心也立即啟動後續疫調，對已發生且無從預防的事，只能盡力防堵。

近日也有質疑首批武漢包機有許多陸配，陳時中說，陸配也是台灣人，一個國家就是一個家庭的概念，大家都是自己人，應想辦法怎麼把事做好，而不是互相攻擊，「那個無助於防疫」。（編輯：李明宗）1090206